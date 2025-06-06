Спасенные из клетки в ресторане в Азербайджане медведи на свободе в Великобритании

Из азербайджанской клетки в зелёную английскую усадьбу — такую удивительную трансформацию пережили два азербайджанских бурых медведя по кличке Бенджи и Балу. Спустя годы, проведённые за ржавыми прутьями в туристическом комплексе в Хызы, они обрели свободу и достойную жизнь в Великобритании, в природном заповеднике на острове Уайт. История этих животных, облетевшая социальные сети, тронула сердца сотрудников британского приюта Wildheart Animal Sanctuary. Именно они начали масштабную кампанию, целью которой было стремление вытащить медведей из многолетнего плена и подарить им шанс на нормальную жизнь.

Всё началось с видеозаписей, на которых было видно, как два медведя, использовавшиеся в качестве экзотического «развлечения» для обедающих туристов, томятся в тесной металлической клетке. После чего приют объявил сбор средств. План был амбициозен — собрать 150 тысяч фунтов стерлингов, чтобы построить для них просторную зону реабилитации. Итог превзошёл все ожидания: было собрано более 217 тысяч фунтов, и проект стал реальностью. 4 июня 2025 года Бенджи и Балу покинули Азербайджан на борту специально оборудованного грузового самолета компании Cargolux. После шестичасового перелета и приземления в Глазго их доставили в Портсмут, а оттуда — на остров Уайт, где братьев уже ждал новый дом площадью 3500 квадратных метров. Операцией по транспортировке руководил лично генеральный директор приюта Лоуренс Бейтс. В интервью изданию County Press он сказал: «Эта идея родилась пять лет назад. Сегодня мы видим, как она воплотилась в жизнь. Это результат кропотливой работы многих людей по обе стороны Европы».

Медвежий приют на острове Уайт — это не просто вольер, а целый мир свободы и заботы. На его территории — зелёные лужайки, деревья, возвышенности, которых так не хватало медведям, и даже глубокий пруд, где они могут плавать и охлаждаться в жару. Особое внимание уделено экологии — пруд пополняется из системы сбора дождевой воды, разработанной при поддержке Southern Water, которая также профинансировала проект на сумму 200 тысяч фунтов. Несмотря на дождь, уже утром после прибытия Бенджи и Балу решились выйти на улицу. Они осторожно обследовали двор, обнюхали свежую траву, задрав головы, смотрели на небо… Это был их первый шаг к свободе после многих лет, проведённых в заточении. Приют публикует фотографии, на которых медведи впервые лежат на мягкой траве, впервые пьют чистую воду, впервые свободно двигаются — не по кругу тесной клетки, а куда захотят.