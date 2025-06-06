USD 1.7000
EUR 1.9400
RUB 2.1438
Подписаться на уведомления
Маск призвал к перевороту и опубликовал компромат на Трампа. Его хотят депортировать
Новость дня
Маск призвал к перевороту и опубликовал компромат на Трампа. Его хотят депортировать

Сражение народа Эмбера с полицией

объектив haqqin.az
Отдел информации
22:31 550

Киев (Украина). Российские удары по Киеву. Погибли 4 человека

Бейрут (Ливан). Последствия израильских авиаударов

Аримае (Панама). Столкновения антиправительственных демонстрантов с полицией в общине коренных народов Эмбера

Граница Израиля и Газы. Активисты движения за мир призывают положить конец войне и голоду среди мирного населения в Газе

Нормандия (Франция). Волынщик играет на Золотом пляже в честь 81-й годовщины высадки десанта в Нормандию

Москва (Россия). Верующие во время намаза у Московской соборной мечети в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам

Уилтшир (Великобритания). Два оленя на маковом поле

Спасенные из клетки в ресторане в Азербайджане медведи на свободе в Великобритании
Спасенные из клетки в ресторане в Азербайджане медведи на свободе в Великобритании продолжение истории
22:14 1352
Азербайджан дал доступ Венгрии
Азербайджан дал доступ Венгрии заместитель госсекретаря Минэнергетики Венгрии в гостях у haqqin.az
16:16 2623
Израиль вооружает палестинцев
Израиль вооружает палестинцев
22:46 660
В Москве арестовали похищенного чеченцами армянина
В Москве арестовали похищенного чеченцами армянина
22:32 1306
Сражение народа Эмбера с полицией
Сражение народа Эмбера с полицией объектив haqqin.az
22:31 551
Азербайджан передал Армении заблудившихся подростков
Азербайджан передал Армении заблудившихся подростков обновлено 22:08
22:08 5866
Утечка секретных данных ГРУ из Касперского… Лаборатория находилась и в Баку
Утечка секретных данных ГРУ из Касперского… Лаборатория находилась и в Баку горячая тема
19:10 4702
Борис Джонсон предлагает Турции союз с Британией вместо России и ЕС
Борис Джонсон предлагает Турции союз с Британией вместо России и ЕС наша корреспонденция
15:02 4448
Когда в Азербайджане увидят плоды стратегии развития футбола?
Когда в Азербайджане увидят плоды стратегии развития футбола?
20:37 1551
Россия обвинила Украину в срыве обмена телами погибших. В Киеве ответили
Россия обвинила Украину в срыве обмена телами погибших. В Киеве ответили
20:29 2323
Пашинян поздравил Азербайджан
Пашинян поздравил Азербайджан
19:34 5067

ЭТО ВАЖНО

Спасенные из клетки в ресторане в Азербайджане медведи на свободе в Великобритании
Спасенные из клетки в ресторане в Азербайджане медведи на свободе в Великобритании продолжение истории
22:14 1352
Азербайджан дал доступ Венгрии
Азербайджан дал доступ Венгрии заместитель госсекретаря Минэнергетики Венгрии в гостях у haqqin.az
16:16 2623
Израиль вооружает палестинцев
Израиль вооружает палестинцев
22:46 660
В Москве арестовали похищенного чеченцами армянина
В Москве арестовали похищенного чеченцами армянина
22:32 1306
Сражение народа Эмбера с полицией
Сражение народа Эмбера с полицией объектив haqqin.az
22:31 551
Азербайджан передал Армении заблудившихся подростков
Азербайджан передал Армении заблудившихся подростков обновлено 22:08
22:08 5866
Утечка секретных данных ГРУ из Касперского… Лаборатория находилась и в Баку
Утечка секретных данных ГРУ из Касперского… Лаборатория находилась и в Баку горячая тема
19:10 4702
Борис Джонсон предлагает Турции союз с Британией вместо России и ЕС
Борис Джонсон предлагает Турции союз с Британией вместо России и ЕС наша корреспонденция
15:02 4448
Когда в Азербайджане увидят плоды стратегии развития футбола?
Когда в Азербайджане увидят плоды стратегии развития футбола?
20:37 1551
Россия обвинила Украину в срыве обмена телами погибших. В Киеве ответили
Россия обвинила Украину в срыве обмена телами погибших. В Киеве ответили
20:29 2323
Пашинян поздравил Азербайджан
Пашинян поздравил Азербайджан
19:34 5067
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться