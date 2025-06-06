Сражение народа Эмбера с полицией

Киев (Украина). Российские удары по Киеву. Погибли 4 человека
Бейрут (Ливан). Последствия израильских авиаударов
Аримае (Панама). Столкновения антиправительственных демонстрантов с полицией в общине коренных народов Эмбера
Граница Израиля и Газы. Активисты движения за мир призывают положить конец войне и голоду среди мирного населения в Газе
Нормандия (Франция). Волынщик играет на Золотом пляже в честь 81-й годовщины высадки десанта в Нормандию
Москва (Россия). Верующие во время намаза у Московской соборной мечети в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам
Уилтшир (Великобритания). Два оленя на маковом поле