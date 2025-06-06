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В Москве арестовали похищенного чеченцами армянина

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Суд в Москве арестовал блогера и бизнес-коуча Арега Щепихина на два месяца, сообщает пресс-служба московских судов. Он обвиняется в призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ) и возбуждении ненависти по признакам пола, расы, национальности (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ).

Отмечается, что Щепихин на протяжении нескольких дней публиковал в своих соцсетях ролики с оскорблениями о национальному признаку, в том числе обращаясь к жителям Чечни.

Арега Щепихина похитили вечером 3 июня. Несколько человек схватили его на площади у Ярославского вокзала и затолкали в багажник черного «мерседеса» с мигалкой и номерами, связанными с чеченскими властями. Власти Чечни заявили, что Щепихин был «не похищен, а задержан», поскольку в отношении него проводится проверка об оскорблении чувств верующих.

Щепихин неоднократно записывал видео с оскорблениями чеченского народа, Аллаха и Корана.

4 июня стало известно, что предприниматель на свободе. 

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