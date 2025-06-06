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Израиль вооружает палестинцев

22:46 664

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что Израиль вооружает кланы в Газе, которые, по его словам, выступают против ХАМАС, пишет BBC.

Ранее израильские СМИ со ссылкой на источники в Министерстве обороны сообщили, что Нетаньяху разрешил поставлять оружие одной конкретной группе людей на юге сектора Газа.

Первым такое обвинение выдвинул оппозиционный политик, глава партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман.

«Израильское правительство передает оружие группе преступников, отождествляемых с группировкой «Исламское государство», — заявил Либерман. — Насколько мне известно, это не прошло одобрения Кабинета министров».

Ряд израильских политиков обвинили Нетаньяху в том, что он ставит под угрозу безопасность Израиля.

Однако в коротком видео, опубликованном в твиттере, израильский премьер не соглашается с этим аргументом. «Что в этом плохого? — говорит Нетаньяху. — Это только спасает жизни израильских солдат, а обнародование этого только помогает ХАМАС».

О группировке, которая будет (или уже начала) получать израильское оружие, пока известно не много. Это клан Абу Шабаб, возглавляемый человеком по имени Ясир Абу Шабаб. Он позиционирует себя как силу, оппозиционную ХАМАС. По некоторым данным, бойцы группировки базируются в Рафахе, городе в секторе Газа, находящимся под контролем израильских военных.

Источники в израильских оборонных структурах ранее подтвердили местным журналистам, что факты в обвинениях, выдвинутых политиком Авигдором Либерманом, были верны. По их сведениям, Израиль вооружает клан Абу Шабаб автоматами Калашникова, в том числе теми, что были захвачены у ХАМАС.

Сам Ясир Абу Шабаб опубликовал в сети сообщение, в котором категорически отверг, что Израиль поставляет оружие его группировке. «Наше оружие простое, устаревшее и получено при поддержке нашего собственного народа», — заявил он.

Офис Нетаньяху заявил, что Израиль «работает над тем, чтобы победить ХАМАС различными способами, основываясь на рекомендациях руководителей всех силовых структур».

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