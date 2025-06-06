Пашинян подает в суд на «Грапарак»

Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя статью издания о его личной жизни.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что намерен подать в суд на газету «Грапарак».

«Я обязательно подам в суд на «Грапарак», чтобы доказать, что семейная и духовная жизнь для меня являются важной ценностью, а не средством введения людей в заблуждение», - заявил он.

Пашинян также заявил, что уверен в нарушении католикосом армян Гарегином II обета безбрачия.

«Подтверждаю, что католикос Гарегин II нарушил обет безбрачия и имеет ребенка. Пусть Гарегин II тоже подаст на меня в суд, чтобы доказать свое соответствие заявленным ценностям и статусу», - добавил Пашинян.