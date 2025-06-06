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Казахстан и Британия подписали план военного сотрудничества

23:11 120

Казахстанская делегация подписала в Лондоне соглашение о начале военного сотрудничества с Великобританией. Об этом сообщила пресс-служба правительства Казахстана.

«Стороны подписали План военного сотрудничества между Министерством обороны Республики Казахстан и Министерством обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на 2025–2026 годы», — говорится в сообщении.

Делегация прибыла в британскую столицу с официальным визитом. Ее возглавил руководитель аппарата оборонного ведомства Казахстана полковник Ербола Кумарбекула.

Основные направления соглашения — миротворческая, языковая подготовка и обучение казахстанских военнослужащих в высших военно-учебных заведениях Великобритании.

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