Казахстан и Британия подписали план военного сотрудничества

Казахстанская делегация подписала в Лондоне соглашение о начале военного сотрудничества с Великобританией. Об этом сообщила пресс-служба правительства Казахстана.
«Стороны подписали План военного сотрудничества между Министерством обороны Республики Казахстан и Министерством обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на 2025–2026 годы», — говорится в сообщении.
Делегация прибыла в британскую столицу с официальным визитом. Ее возглавил руководитель аппарата оборонного ведомства Казахстана полковник Ербола Кумарбекула.
Основные направления соглашения — миротворческая, языковая подготовка и обучение казахстанских военнослужащих в высших военно-учебных заведениях Великобритании.