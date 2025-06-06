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Россияне массово бегут в США: новый рекорд

6 июня 2025, 23:26 1703

Спустя четыре месяца после вступления в должность президента США Дональда Трампа туристы сократили поездки в США (на 2,4%), но россияне поступили наоборот. Из России наблюдается рост числа прибывающих, отмечает Bloomberg.

По данным Минторга США, с января по апрель 2025 года гражданам России было выдано 26 935 виз для поездок в США, что на 10,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Из них 3 345 — это бизнес-визы (рост на 15%), 21 469 — турвизы (рост на 11,2%), а 2 121 — студенческие визы, что на 5,3% меньше, чем годом ранее.

Число прибывающих в США россиян в начале 2025 года установило рекорд за все время войны, обратил внимание старший научный сотрудник Института Брукингса Робин Брукс. По его словам, поездки российских туристов в США резко сократились за несколько месяцев до вторжения России в Украину, но затем только росли.

Авиарейсами прибыли 23 801 россиянин (рост на 12,1%), 794 человека приплыли на кораблях (рост на 53,3%), а 2340 россиян пересекли границу по суше, что на 13,8% меньше, чем в прошлом году. Больше всего россиян, приехавших в США, были в возрастной группе от 35 до 44 лет — 2 059 человек. На втором месте — россияне в возрасте от 55 до 64 лет (1 375 человек).

Данные по росту турпотока отражают и настроения в России. Россияне впервые за 13 лет перестали считать США главным врагом страны. Согласно опросу «Левада-центра», в мае 2025 года 40% респондентов назвали Штаты в числе «наиболее враждебно настроенных» к РФ государств мира. Доля таких ответов за год уменьшилась практически вдвое (на 36%).

Теперь наиболее «недружественной» к России страной, по мнению россиян, стала Германия: ее назвали 56% респондентов, хотя в предвоенные годы таких было всего 16%, а в 2010-х — лишь около 5%. Второе место с результатом 49% заняла Великобритания, а Украина оказалась на третьем месте — 43%. За три года войны число считающих Украину «врагом» увеличилось на 13%, но остается ниже, чем в 2015–18 гг.: тогда эта доля достигала 50%.

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