Четыре израильских солдата погибли в Газе

В пятницу, 6 июня, в результате взрыва заминированного здания в Хан-Юнисе, расположенном на юге сектора Газа, погибли четверо израильских военнослужащих. Еще пятеро получили тяжелые ранения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечается, что тела двух погибших военнослужащих – 33-летнего резервиста Чэнь Гросса и 19-летнего Йоава Равера – были опознаны. Имена еще двоих погибших будут названы после процедуры идентификации.

По данным ЦАХАЛ, отряд обследовал объект на наличие террористической инфраструктуры, включая туннели, когда в результате взрыва здание обрушилось.

Напомним, что 3 июня в результате взрыва придорожной бомбы в районе Джабалия на севере сектора Газа погибли трое израильских военнослужащих, сопровождавших армейскую пожарную машину, которая была направлена в сектор для ликвидации последствий пожара в бронетранспортере.