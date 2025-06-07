Названы время и место переговоров США и Китая

Делегации США и КНР встретятся на переговорах для урегулирования разногласий в вопросах торговли 9 июня в Лондоне. Об этом сообщил президент Штатов Дональд Трамп.

«Рад объявить, что министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель, посол Джеймисон Грир, встретятся в Лондоне в понедельник», — написал Трамп в социальной сети Truth Social. Он рассчитывает, что встреча пройдет «очень хорошо».

Переговоры назначены после телефонного разговора Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, состоявшегося накануне. Politico утверждало, что Китай был менее заинтересован в разговоре и заключении сделки. Глава Белого дома, напротив, не скрывал своего желания подписать торговое соглашение.

В последние месяцы отношения между США и Китаем несколько раз «охлаждались» и «теплели». В апреле Трамп ввел против товаров из КНР пошлины в 145%, Китай ответил тарифами в 125%. В начале мая президенты договорились в Женеве о взаимном сокращении пошлин на 90 дней. Со стороны США — до 30%, со стороны Китая — до 10%. Вскоре Дональд Трамп обвинил КНР в нарушении соглашений и ввел новые ограничения.