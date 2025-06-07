Сбой в работе YouTube

Сбой в работе видеохостинга YouTube наблюдается в некоторых странах. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По его сведениям, 3% обративших внимание на неполадки отметили сбои в работе приложения, у 16% не проигрываются видео, 81% столкнулся с трудностями при входе на сайт.

Больше всего жалоб поступает из США. Свыше 5 тыс. граждан страны пожаловались на работу приложения.

Неполадки в работе социальной сети также зафиксированы в Великобритании, Франции, Польше и в других странах.