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Указы Трампа: в США наступает эра дронов и сверхзвуковой авиации

00:50 132

Президент США Дональд Трамп подписал указы, направленные на наращивание производства беспилотных летательных аппаратов, защиту от современных дронов, а также на обеспечение безопасности в киберпространстве. Соответствующие документы опубликовал Белый дом.

В них говорится, что современные беспилотники «представляют собой растущую угрозу, поскольку преступники, террористы и враждебные иностранные субъекты все чаще используют эти технологии для создания угрозы общественной безопасности и национальной безопасности». В связи с этим глава государства создает целевую группу, «которая должна рассмотреть и предложить решения по борьбе с угрозами», связанными с дронами.

Кроме того, отметили в Белом доме, Федеральное авиационное управление (ФАУ) США должно «разработать процедуру ограничения полетов беспилотников над объектами критически важной инфраструктуры и другими общественными объектами». Минюст США также усилит контроль за соблюдением законодательства в отношении «операторов беспилотников, создающих угрозу для общества, нарушающих ограничения воздушного пространства или совершающих преступления». Документ позволит создать центр по борьбе с дронами, который будет отвечать за обеспечение безопасности на таких крупных мероприятиях, как чемпионат мира по футболу в 2026 году и летние Олимпийские игры в 2028 году.

Второй указ направлен на наращивание производства и экспорта американских дронов. Он предписывает ФАУ «ускорить разработку и тестирование американских технологий беспилотников» с применением систем искусственного интеллекта (ИИ).

Трамп также подписал исполнительный указ о возобновлении содействия развитию сверхзвуковой авиации. «Америка когда-то была мировым лидером в области сверхзвуковой авиации, но десятилетия жестких ограничений остановили прогресс. Указ предписывает Федеральному управлению гражданской авиации США отменить ограничения на полеты сверхзвуковой авиации, а также установить государственные стандарты сертификации сверхзвуковых воздушных судов. Указ также предусматривает заключение соглашений между США и другими странами для организации международных сверхзвуковых перелетов.

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