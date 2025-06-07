Россия не знает, что делать с топливом из США в Запорожской АЭС

Россия обратилась в МАГАТЭ в попытке добиться успеха в переговорах между Кремлем и Белым домом по урегулированию ситуации с американским ядерным топливом, хранящимся на Запорожской АЭС, контролируемой российскими войсками, сообщает Reuters.

Издание пишет, что в Москве «желают возобновить работу» Запорожской АЭС, но вопрос американского топлива «остается одним из ключевых препятствий на этом пути».

Глава МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) Рафаэль Гросси на этой неделе подчеркнул, что сейчас перезапуск станции невозможен из-за отсутствия стабильного энергоснабжения и воды для охлаждения реакторов.

Руководитель госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев после встречи с Гросси 6 июня заявил, что Россия готова либо использовать имеющееся топливо, которое поставила американская корпорация Westinghouse, либо же «полностью его изъять и вернуть США».

Более того, Лихачев утверждает, что Россия подготовила «всеобъемлющий план» поэтапного ввода ЗАЭС в эксплуатацию, однако «реализовать его» возможно лишь при условии устранения «военных угроз».

Запорожская АЭС была оккупирована российскими войсками в марте 2022 года, вскоре после вторжения РФ на территорию Украины. На объекте расположено шесть ядерных реакторов. Последний из них прекратил производство электроэнергии в сентябре 2022 года.