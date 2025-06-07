USD 1.7000
EUR 1.9400
RUB 2.1438
Подписаться на уведомления
Маск призвал к перевороту и опубликовал компромат на Трампа. Его хотят депортировать
Новость дня
Маск призвал к перевороту и опубликовал компромат на Трампа. Его хотят депортировать

Россия не знает, что делать с топливом из США в Запорожской АЭС

01:17 486

Россия обратилась в МАГАТЭ в попытке добиться успеха в переговорах между Кремлем и Белым домом по урегулированию ситуации с американским ядерным топливом, хранящимся на Запорожской АЭС, контролируемой российскими войсками, сообщает Reuters.

Издание пишет, что в Москве «желают возобновить работу» Запорожской АЭС, но вопрос американского топлива «остается одним из ключевых препятствий на этом пути».

Глава МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) Рафаэль Гросси на этой неделе подчеркнул, что сейчас перезапуск станции невозможен из-за отсутствия стабильного энергоснабжения и воды для охлаждения реакторов.

Руководитель госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев после встречи с Гросси 6 июня заявил, что Россия готова либо использовать имеющееся топливо, которое поставила американская корпорация Westinghouse, либо же «полностью его изъять и вернуть США».

Более того, Лихачев утверждает, что Россия подготовила «всеобъемлющий план» поэтапного ввода ЗАЭС в эксплуатацию, однако «реализовать его» возможно лишь при условии устранения «военных угроз».

Запорожская АЭС была оккупирована российскими войсками в марте 2022 года, вскоре после вторжения РФ на территорию Украины. На объекте расположено шесть ядерных реакторов. Последний из них прекратил производство электроэнергии в сентябре 2022 года.

Спасенные из клетки в ресторане в Азербайджане медведи на свободе в Великобритании
Спасенные из клетки в ресторане в Азербайджане медведи на свободе в Великобритании продолжение истории
6 июня 2025, 22:14 3496
Азербайджан дал доступ Венгрии
Азербайджан дал доступ Венгрии заместитель госсекретаря Минэнергетики Венгрии в гостях у haqqin.az
6 июня 2025, 16:16 3127
Израиль вооружает палестинцев
Израиль вооружает палестинцев
6 июня 2025, 22:46 2343
В Москве арестовали похищенного чеченцами армянина
В Москве арестовали похищенного чеченцами армянина
6 июня 2025, 22:32 3907
Сражение народа Эмбера с полицией
Сражение народа Эмбера с полицией объектив haqqin.az
6 июня 2025, 22:31 1510
Азербайджан передал Армении заблудившихся подростков
Азербайджан передал Армении заблудившихся подростков обновлено 22:08
6 июня 2025, 22:08 8228
Утечка секретных данных ГРУ из Касперского… Лаборатория находилась и в Баку
Утечка секретных данных ГРУ из Касперского… Лаборатория находилась и в Баку горячая тема
6 июня 2025, 19:10 5930
Борис Джонсон предлагает Турции союз с Британией вместо России и ЕС
Борис Джонсон предлагает Турции союз с Британией вместо России и ЕС наша корреспонденция
6 июня 2025, 15:02 4920
Когда в Азербайджане увидят плоды стратегии развития футбола?
Когда в Азербайджане увидят плоды стратегии развития футбола?
6 июня 2025, 20:37 2227
Россия обвинила Украину в срыве обмена телами погибших. В Киеве ответили
Россия обвинила Украину в срыве обмена телами погибших. В Киеве ответили
6 июня 2025, 20:29 3143
Пашинян поздравил Азербайджан
Пашинян поздравил Азербайджан
6 июня 2025, 19:34 6476

ЭТО ВАЖНО

Спасенные из клетки в ресторане в Азербайджане медведи на свободе в Великобритании
Спасенные из клетки в ресторане в Азербайджане медведи на свободе в Великобритании продолжение истории
6 июня 2025, 22:14 3496
Азербайджан дал доступ Венгрии
Азербайджан дал доступ Венгрии заместитель госсекретаря Минэнергетики Венгрии в гостях у haqqin.az
6 июня 2025, 16:16 3127
Израиль вооружает палестинцев
Израиль вооружает палестинцев
6 июня 2025, 22:46 2343
В Москве арестовали похищенного чеченцами армянина
В Москве арестовали похищенного чеченцами армянина
6 июня 2025, 22:32 3907
Сражение народа Эмбера с полицией
Сражение народа Эмбера с полицией объектив haqqin.az
6 июня 2025, 22:31 1510
Азербайджан передал Армении заблудившихся подростков
Азербайджан передал Армении заблудившихся подростков обновлено 22:08
6 июня 2025, 22:08 8228
Утечка секретных данных ГРУ из Касперского… Лаборатория находилась и в Баку
Утечка секретных данных ГРУ из Касперского… Лаборатория находилась и в Баку горячая тема
6 июня 2025, 19:10 5930
Борис Джонсон предлагает Турции союз с Британией вместо России и ЕС
Борис Джонсон предлагает Турции союз с Британией вместо России и ЕС наша корреспонденция
6 июня 2025, 15:02 4920
Когда в Азербайджане увидят плоды стратегии развития футбола?
Когда в Азербайджане увидят плоды стратегии развития футбола?
6 июня 2025, 20:37 2227
Россия обвинила Украину в срыве обмена телами погибших. В Киеве ответили
Россия обвинила Украину в срыве обмена телами погибших. В Киеве ответили
6 июня 2025, 20:29 3143
Пашинян поздравил Азербайджан
Пашинян поздравил Азербайджан
6 июня 2025, 19:34 6476
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться