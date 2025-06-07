Франция намерена производить дроны в Украине

По словам министра, речь идет о сотрудничестве между одной из ведущих французских автомобилестроительных компаний (ее название он предпочел не раскрывать) и профильным предприятием оборонного сектора малого или среднего масштаба. «Совместными усилиями они создадут производственные мощности в Украине, где и будут собираться дроны», — сказал глава оборонного ведомства.

Типы и конкретное назначение беспилотников Лекорню не уточнил, однако подчеркнул: часть продукции будет передаваться украинским военным, другая предназначена для использования в самой Франции. По его словам, французские войска смогут применять эти дроны в ходе регулярных учений, максимально приближенных к условиям, в которых сегодня воюет Украина.

Министр отдельно подчеркнул, что на украинских заводах будут работать именно украинские специалисты. По его мнению, страна продемонстрировала высокий уровень компетентности в разработке дронов и в формировании практических подходов к их применению: «Украинцы превосходят нас в способности не только проектировать беспилотники, но и разрабатывать под них современные боевые доктрины», — отметил он.

Заявление Лекорню прозвучало вскоре после его переговоров с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым. В ходе их встречи 5 июня обсуждалось расширение промышленного сотрудничества, в том числе участие французских компаний в производстве дронов для нужд ВСУ. «Мы готовы предоставить эту возможность лучшим производителям. У Украины есть боевой опыт, у Франции — мощная индустриальная база. Это взаимовыгодное и стратегическое партнерство», — подчеркнул Умеров, поблагодарив Лекорню за поддержку.