Зеленский: Россия готовится расширить войну

«Несмотря на многословность на переговорах и в СМИ, армия России готовится к дальнейшим боевым действиям. Также представили информацию о возможностях российского военного производства и доходах России от нефти и других источников», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Зеленский также отметил, что украинская делегация провела в США полезные встречи на всех уровнях.

«Готовим новые совместные политические и экономические шаги. Ценим ту силу, с которой законопроект сенаторов Грэма и Блюменталя о санкциях против России и ее сообщников за войну может реально приблизить мир. Благодарны всем, кто помогает», – добавил президент Украины.