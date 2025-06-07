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Зеленский: Россия готовится расширить войну

01:52 427

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится к новым военным операциям, после заслушивания докладов делегации, посетившей США.

«Несмотря на многословность на переговорах и в СМИ, армия России готовится к дальнейшим боевым действиям. Также представили информацию о возможностях российского военного производства и доходах России от нефти и других источников», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Зеленский также отметил, что украинская делегация провела в США полезные встречи на всех уровнях.

«Готовим новые совместные политические и экономические шаги. Ценим ту силу, с которой законопроект сенаторов Грэма и Блюменталя о санкциях против России и ее сообщников за войну может реально приблизить мир. Благодарны всем, кто помогает», – добавил президент Украины.

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