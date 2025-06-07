2.5 миллиона украинских дронов против одной России

Украина стремительно меняет характер современной войны, делая ставку на массовое использование беспилотных летательных аппаратов. В 2025 году Киев планирует произвести около 2,5 миллиона дронов различного назначения, вдвое превысив показатели предыдущего года. По информации Центра стратегических коммуникаций Украины, Министерство обороны уже инвестировало около 2,5 миллиарда долларов в национальное производство дронов, заключив контракты с 76 компаниями. Речь идет о масштабной мобилизации военно-промышленного комплекса, направленной на выравнивание диспропорции в живой силе и технике между украинской и российской армиями.

Особое внимание украинские производители уделяют развитию технически сложных моделей, включая дроны с оптоволоконным управлением, способных эффективно функционировать в условиях активного применения средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По заявлениям заместителя министра обороны Украины Александра Козенко, оборонный сектор страны теоретически способен выйти на уровень выпуска до 10 миллионов единиц беспилотников в год, что делает его одним из крупнейших в мире производителей БПЛА. Эти цифры иллюстрируют не просто количественный рост, а качественный сдвиг в военной доктрине в сторону сетево-центричной и асимметричной войны, в которой решающее значение приобретают интеллектуальные и мобильные технологии. Украинские дроны используются на всех фронтах — от разведки и целеуказания до ударов по тыловой логистике противника, включая морские и воздушные операции. FPV-дроны, некоторые из которых стоят не дороже 400 долларов, уже доказали свою эффективность, уничтожая дорогостоящую российскую бронетехнику, артиллерию и даже стратегическую авиацию.

Согласно отчетам аналитиков из британского исследовательского центра RUSI (Royal United Services Institute), с начала войны до 70 процентов потерь российской техники были связаны с действиями дронов. Это делает беспилотную компоненту критически важной в оценке боевой устойчивости воюющих сторон. Помимо национального производства, Украина получает дроны и от международных партнеров. Германия и, особенно, Великобритания существенно расширяют военную помощь, включая поставки Киеву беспилотников. Лондон планирует довести объем поставок БПЛА до 100 тысяч единиц в 2026 году, увеличив текущие объемы в десять раз. В условиях ограниченного ресурса живой силы и особенно при затяжном конфликте, это способствует системной перестройке военного потенциала Украины. Американский политический консультант Джейсон Смарт отметил в комментарии для haqqin.az, что армия Украины изменила парадигму современной войны. По его словам, операции вроде «Паутины», в ходе которых небольшими группами дронов, общей стоимостью 40–60 тысяч долларов, была уничтожена российская техника на сумму более 7 миллиардов, демонстрируют, насколько эффективно можно разрушать вражеский потенциал с минимальными затратами. Смарт подчеркивает, что охотничьи дроны наносят российским войскам больше потерь, чем артиллерия или прямые боестолкновения. Он отмечает, что для захвата территорий, уступающих по площади Лос-Анджелесу, Россия потеряла убитыми и ранеными до 600 тысяч военнослужащих, что свидетельствует о крайне неэффективной и затратной тактике. Украина же, напротив, делает ставку на минимизацию потерь своей армии, при этом эффективно разрушая военную инфраструктуру противника. Стратегия массированного применения дронов позволяет Украине проводить высокоточные удары, избегая фронтальных атак и максимизируя эффект при ограниченных ресурсах.

Каждый российский военнослужащий, находящийся на передовой или в тылу, потенциально находится под наблюдением или под прицелом сразу нескольких украинских дронов. Такой подход позволяет Украине уравновесить демографическое и ресурсное превосходство России, обеспечивая себе стратегическую гибкость и устойчивость. Дополнительным фактором эффективности украинской беспилотной программы является её децентрализованность. Производственные мощности зачастую распределены, а сами дроны собираются в небольших мастерских или даже в гаражах. Один специалист, по словам экспертов, способен ежедневно собирать до 20 боевых FPV-дронов. Это затрудняет возможности российской разведки по точечной нейтрализации логистических цепочек. Интеграция в боевые системы элементов искусственного интеллекта позволяет систематизировать и обрабатывать данные в режиме реального времени, обеспечивая превосходство в темпах принятия решений. Несмотря на усилия по наращиванию собственного беспилотного парка, Россия уступает Украине как в технологической зрелости, так и в тактической реализации. По оценке экспертов, российские БПЛА в целом уступают по качеству, управляемости и устойчивости к внешнему воздействию, включая РЭБ.