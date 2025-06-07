Из-за Курбан-байрама в Турции пострадали 14 тысяч человек

Более 14 тысяч человек обратились к врачам в Турции за первый день Курбан-байрама, получив ранения, когда закалывали жертвенных животных, сообщил министр здравоохранения страны Кемаль Мемишоглу в соцсети X.

"За первый день праздника из-за ранений, полученных во время жертвоприношения, в наши больницы обратились 14 тысяч 372 человека, из них 1049 в Анкаре, 753 в Стамбуле и 655 в Конье", - написал министр.

Мемишоглу напомнил, что животных должны закалывать профессионалы во избежание подобных инцидентов.