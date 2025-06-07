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Трамп: «Украину разбомбят к чертям»

03:20 426

Президент США Дональд Трамп считает, что Украина дала России повод разбомбить ее "к чертям", передает Reuters.

"Украина дала Путину повод пойти и разбомбить их к чертям вчера вечером. Это мне не понравилось. Когда я это увидел, я сказал: "Ну вот, сейчас будет удар", — пишет агентство со ссылкой на заявление американского лидера.

При этом Трамп выразил надежду на то, что Россия не станет останавливать переговоры по урегулированию конфликта в Украине.

Трамп прямо указал, что ему не понравились недавние атаки на Россию со стороны Украины.

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