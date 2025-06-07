Россия воюет с многоэтажками в Харькове

Россия обстреляла жилые кварталы Харькова, сообщают украинские СМИ.
В результате обстрела три человека погибли, 21 - пострадал.
June 7, 2025
Россия обстреляла жилые кварталы Харькова, сообщают украинские СМИ.
В результате обстрела три человека погибли, 21 - пострадал.
June 7, 2025
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