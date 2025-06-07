Израиль с утра уничтожает террористов

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Согласно арабским источникам, ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары в районе больницы ад-Дурра в восточной части Аль-Туфах, город Газа.

В результате атак с рассвета в секторе Газа, как пишут израильские СМИ, ликвидировано 18 боевиков, включая семерых, погибших при ударе по террористической инфраструктуре в городе Газа. Также сообщается о раненых в западной части Хан-Юниса в результате действий ЦАХАЛа.

На Западном берегу силы ЦАХАЛ окружили дом в районе Вади-Буркин, к юго-западу от Дженина, где, по данным арабских источников, укрываются террористы. Дом принадлежит шейху Валиду Аль-Масри, местному религиозному лидеру.

В ходе операции израильские силы применили квадрокоптер для наблюдения за территорией. Кроме того, ЦАХАЛ провел рейд на офис телеканала «Аль-Джазира» в Рамалле, объявив о продлении решения о его закрытии еще на 60 дней.

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