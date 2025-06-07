USD 1.7000
EUR 1.9400
RUB 2.1438
Подписаться на уведомления
Утечка секретных данных ГРУ из Касперского… Лаборатория находилась и в Баку
Новость дня
Утечка секретных данных ГРУ из Касперского… Лаборатория находилась и в Баку

Трамп: «Китай принесет нам много денег»

10:37 661

Председатель КНР Си Цзиньпин согласился возобновить поставки редкоземельных элементов в Соединенные Штаты. Об этом американский лидер Дональд Трамп сообщил 6 июня журналистам на борту президентского самолета, вылетевшего из Вашингтона в штат Нью-Джерси.

Он ответил утвердительно на вопрос, согласился ли Си Цзиньпин возобновить поставки редкоземельных металлов в США. «Мы очень далеко продвинулись в сделке с Китаем. Мы хотели получить разъяснения», - сказал президент, говоря о предстоящей встрече представителей США и КНР в Лондоне.

Трамп подчеркнул, что провел хороший разговор с китайским лидером. «Это сложная сделка, но это сделка, которая принесет нам много денег и много чего другого», - добавил он, говоря о договоренностях с Пекином.

Ранее Трамп заявил, что новая министерская встреча Соединенных Штатов и Китая по вопросам двусторонней торговли состоится 9 июня в Лондоне. С американской стороны в ней примут участие министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир. Договоренность о новой встрече была достигнута в четверг во время телефонного разговора Трампа с Си Цзиньпином.

Зеленский раскрыл роль водителей фур в операции «Паутина»
Зеленский раскрыл роль водителей фур в операции «Паутина»
11:39 247
Израиль с утра уничтожает террористов
Израиль с утра уничтожает террористов ВИДЕО
10:22 913
Россия воюет с многоэтажками в Харькове
Россия воюет с многоэтажками в Харькове ФОТО; ВИДЕО
10:06 1741
Казахстан бьет тревогу: Каспий в опасности! России по фигу
Казахстан бьет тревогу: Каспий в опасности! России по фигу главная тема
03:49 6567
Спасенные из клетки в ресторане в Азербайджане медведи на свободе в Великобритании
Спасенные из клетки в ресторане в Азербайджане медведи на свободе в Великобритании продолжение истории
6 июня 2025, 22:14 6423
Иран теряет последний инструмент влияния
Иран теряет последний инструмент влияния наш комментарий
03:33 4808
Утечка секретных данных ГРУ из Касперского… Лаборатория находилась и в Баку
Утечка секретных данных ГРУ из Касперского… Лаборатория находилась и в Баку горячая тема
6 июня 2025, 19:10 8399
2.5 миллиона украинских дронов против одной России
2.5 миллиона украинских дронов против одной России Джейсон Смарт в интервью haqqin.az о новой парадигме войны
02:59 5573
Трамп связал «безумное» поведение Маска с наркотиками
Трамп связал «безумное» поведение Маска с наркотиками все еще актуально
01:26 11942
Стена позора между богатыми и бедными
Стена позора между богатыми и бедными нищета философии
6 июня 2025, 23:05 6767
Азербайджан дал доступ Венгрии
Азербайджан дал доступ Венгрии заместитель госсекретаря Минэнергетики Венгрии в гостях у haqqin.az
6 июня 2025, 16:16 3776

ЭТО ВАЖНО

Зеленский раскрыл роль водителей фур в операции «Паутина»
Зеленский раскрыл роль водителей фур в операции «Паутина»
11:39 247
Израиль с утра уничтожает террористов
Израиль с утра уничтожает террористов ВИДЕО
10:22 913
Россия воюет с многоэтажками в Харькове
Россия воюет с многоэтажками в Харькове ФОТО; ВИДЕО
10:06 1741
Казахстан бьет тревогу: Каспий в опасности! России по фигу
Казахстан бьет тревогу: Каспий в опасности! России по фигу главная тема
03:49 6567
Спасенные из клетки в ресторане в Азербайджане медведи на свободе в Великобритании
Спасенные из клетки в ресторане в Азербайджане медведи на свободе в Великобритании продолжение истории
6 июня 2025, 22:14 6423
Иран теряет последний инструмент влияния
Иран теряет последний инструмент влияния наш комментарий
03:33 4808
Утечка секретных данных ГРУ из Касперского… Лаборатория находилась и в Баку
Утечка секретных данных ГРУ из Касперского… Лаборатория находилась и в Баку горячая тема
6 июня 2025, 19:10 8399
2.5 миллиона украинских дронов против одной России
2.5 миллиона украинских дронов против одной России Джейсон Смарт в интервью haqqin.az о новой парадигме войны
02:59 5573
Трамп связал «безумное» поведение Маска с наркотиками
Трамп связал «безумное» поведение Маска с наркотиками все еще актуально
01:26 11942
Стена позора между богатыми и бедными
Стена позора между богатыми и бедными нищета философии
6 июня 2025, 23:05 6767
Азербайджан дал доступ Венгрии
Азербайджан дал доступ Венгрии заместитель госсекретаря Минэнергетики Венгрии в гостях у haqqin.az
6 июня 2025, 16:16 3776
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться