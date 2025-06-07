Трамп: «Китай принесет нам много денег»

Председатель КНР Си Цзиньпин согласился возобновить поставки редкоземельных элементов в Соединенные Штаты. Об этом американский лидер Дональд Трамп сообщил 6 июня журналистам на борту президентского самолета, вылетевшего из Вашингтона в штат Нью-Джерси.

Он ответил утвердительно на вопрос, согласился ли Си Цзиньпин возобновить поставки редкоземельных металлов в США. «Мы очень далеко продвинулись в сделке с Китаем. Мы хотели получить разъяснения», - сказал президент, говоря о предстоящей встрече представителей США и КНР в Лондоне.

Трамп подчеркнул, что провел хороший разговор с китайским лидером. «Это сложная сделка, но это сделка, которая принесет нам много денег и много чего другого», - добавил он, говоря о договоренностях с Пекином.

Ранее Трамп заявил, что новая министерская встреча Соединенных Штатов и Китая по вопросам двусторонней торговли состоится 9 июня в Лондоне. С американской стороны в ней примут участие министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир. Договоренность о новой встрече была достигнута в четверг во время телефонного разговора Трампа с Си Цзиньпином.