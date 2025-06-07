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Утечка секретных данных ГРУ из Касперского… Лаборатория находилась и в Баку

Российские послы собрались в Баку

10:40 1320

В Баку прошло совещание послов России в странах Европы. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

Замглавы МИД России Александр Грушко и главы российских дипмиссий в странах Северной и Западной Европы, как сообщается, обсудили в Баку «отношения Москвы с европейскими государствами, проанализировав ситуацию в регионе с учетом актуальных угроз и вызовов».

«Подробно проанализирована ситуация в европейском регионе в контексте современных вызовов и угроз, а также положение дел в двусторонних отношениях с европейскими странами в условиях развязанной против России гибридной войны.

По широкому кругу обсуждавшихся вопросов были сформулированы рекомендации на дальнейшую перспективу», - говорится в заявлении на сайте МИД России.

В ходе совещания, которое прошло в Баку, Грушко и главы российских дипведомств обсудили также работу посольств с точки зрения материально-технического и кадрового обеспечения.

В рамках визита в Азербайджан Грушко и российские послы были приняты главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, с которым обсудили «комплекс международных и региональных проблем».

Кроме того, представители РФ встретились с главой Бакинской и Азербайджанской епархии, епископом Бакинским и Азербайджанским Алексием.

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