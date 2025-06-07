USD 1.7000
EUR 1.9400
RUB 2.1438
Подписаться на уведомления
Утечка секретных данных ГРУ из Касперского… Лаборатория находилась и в Баку
Новость дня
Утечка секретных данных ГРУ из Касперского… Лаборатория находилась и в Баку

AZAL увеличивает число рейсов Баку-Нахчыван

10:50 331

С учетом возросшего пассажиропотока в период праздника Гурбан байрамы, Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL назначил дополнительные рейсы по маршруту Баку–Нахчыван–Баку.

С 7 по 15 июня на этом направлении будет выполнен 121 рейс. Наибольшая нагрузка ожидается 9 июня, когда запланировано 20 рейсов. Это связано с возвращением граждан в Баку после праздничных выходных.

В остальные дни количество рейсов распределено следующим образом: 15 рейсов — 7 июня, 14 — 8 и 11 июня, 13 — 10 июня, по 12 рейсов — 12 и 13 июня, 10 — 14 июня и 11 рейсов — 15 июня.

Для сравнения, в обычные дни по маршруту Баку–Нахчыван выполняется в среднем 8–9 рейсов в сутки, что делает текущее увеличение особенно значительным.

Дополнительные рейсы организованы для того, чтобы пассажиры смогли навестить родных и близких в дни Гурбан байрамы. AZAL предпринимает все необходимые меры для стабильной и комфортной организации перевозок в этот период.

Приобрести авиабилеты можно на официальном сайте авиакомпании www.azal.az, через мобильное приложение, а также в кассах AZAL.

Зеленский раскрыл роль водителей фур в операции «Паутина»
Зеленский раскрыл роль водителей фур в операции «Паутина»
11:39 256
Израиль с утра уничтожает террористов
Израиль с утра уничтожает террористов ВИДЕО
10:22 914
Россия воюет с многоэтажками в Харькове
Россия воюет с многоэтажками в Харькове ФОТО; ВИДЕО
10:06 1742
Казахстан бьет тревогу: Каспий в опасности! России по фигу
Казахстан бьет тревогу: Каспий в опасности! России по фигу главная тема
03:49 6567
Спасенные из клетки в ресторане в Азербайджане медведи на свободе в Великобритании
Спасенные из клетки в ресторане в Азербайджане медведи на свободе в Великобритании продолжение истории
6 июня 2025, 22:14 6423
Иран теряет последний инструмент влияния
Иран теряет последний инструмент влияния наш комментарий
03:33 4813
Утечка секретных данных ГРУ из Касперского… Лаборатория находилась и в Баку
Утечка секретных данных ГРУ из Касперского… Лаборатория находилась и в Баку горячая тема
6 июня 2025, 19:10 8399
2.5 миллиона украинских дронов против одной России
2.5 миллиона украинских дронов против одной России Джейсон Смарт в интервью haqqin.az о новой парадигме войны
02:59 5576
Трамп связал «безумное» поведение Маска с наркотиками
Трамп связал «безумное» поведение Маска с наркотиками все еще актуально
01:26 11944
Стена позора между богатыми и бедными
Стена позора между богатыми и бедными нищета философии
6 июня 2025, 23:05 6769
Азербайджан дал доступ Венгрии
Азербайджан дал доступ Венгрии заместитель госсекретаря Минэнергетики Венгрии в гостях у haqqin.az
6 июня 2025, 16:16 3776

ЭТО ВАЖНО

Зеленский раскрыл роль водителей фур в операции «Паутина»
Зеленский раскрыл роль водителей фур в операции «Паутина»
11:39 256
Израиль с утра уничтожает террористов
Израиль с утра уничтожает террористов ВИДЕО
10:22 914
Россия воюет с многоэтажками в Харькове
Россия воюет с многоэтажками в Харькове ФОТО; ВИДЕО
10:06 1742
Казахстан бьет тревогу: Каспий в опасности! России по фигу
Казахстан бьет тревогу: Каспий в опасности! России по фигу главная тема
03:49 6567
Спасенные из клетки в ресторане в Азербайджане медведи на свободе в Великобритании
Спасенные из клетки в ресторане в Азербайджане медведи на свободе в Великобритании продолжение истории
6 июня 2025, 22:14 6423
Иран теряет последний инструмент влияния
Иран теряет последний инструмент влияния наш комментарий
03:33 4813
Утечка секретных данных ГРУ из Касперского… Лаборатория находилась и в Баку
Утечка секретных данных ГРУ из Касперского… Лаборатория находилась и в Баку горячая тема
6 июня 2025, 19:10 8399
2.5 миллиона украинских дронов против одной России
2.5 миллиона украинских дронов против одной России Джейсон Смарт в интервью haqqin.az о новой парадигме войны
02:59 5576
Трамп связал «безумное» поведение Маска с наркотиками
Трамп связал «безумное» поведение Маска с наркотиками все еще актуально
01:26 11944
Стена позора между богатыми и бедными
Стена позора между богатыми и бедными нищета философии
6 июня 2025, 23:05 6769
Азербайджан дал доступ Венгрии
Азербайджан дал доступ Венгрии заместитель госсекретаря Минэнергетики Венгрии в гостях у haqqin.az
6 июня 2025, 16:16 3776
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться