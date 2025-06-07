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Маск создает третью силу

11:01 912

Рассорившийся с президентом США Дональдом Трампом американский миллиардер Илон Маск заявил в соцсети X, что «большинство американцев» высказались за новую политическую партию и предложил назвать её «Партия Америки».

По его словам, в опросе на платформе X идею создания такой партии поддержали 80% из более чем 5,6 миллионов участников.

Этот шаг Маск объяснил желанием дать голос тем, кто не чувствует себя представленным ни демократами, ни республиканцами, особенно после его публичного конфликта с Трампом.

Публичный спор между президентом США и американским миллиардером разгорелся ранее в четверг, когда Трамп заявил, что победил бы на президентских выборах и без помощи Маска. После этого Маск начал публиковать серию постов на Х, которые начались с критического замечания: якобы без его помощи «Трамп проиграл бы выборы, демократы контролировали бы Палату представителей, а республиканцы имели бы 51 мандат против 49 в Сенате». В последующих постах Маск продолжил резко критиковать One Big Beautiful Bill, который, по его словам, предусматривает рост и без того большого дефицита бюджета США. Он также привел ранние заявления Трампа, где тот резко критиковал увеличение бюджетного дефицита, сопровождая их саркастическими комментариями: «Где человек, который писал эти слова? Его заменили на клона?». В ответ Трамп написал, что в определенный момент времени Илон оказался «на грани», добавив, что «он просто сошел с ума!».

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