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Управление и лидерство на вес золота

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11:00 422

Сохраняя национальные ценности и добиваясь глобальных успехов, компания METAK вновь стала победителем конкурса «Best Managed Companies Azerbaijan 2025», организованного международной аудиторской компанией Deloitte. Таким образом, наша компания уже в четвёртый раз подряд удостаивается этой престижной награды, что стало редким достижением в истории страны.

Особенно значим нынешний успех — METAK стала первой азербайджанской компанией, удостоенной номинации «Золотой Победитель». Эта награда является международным признанием нашей долгосрочной и целенаправленной стратегии управления, сильной модели лидерства и устойчивой политики развития.

Наши высокие результаты в стратегическом планировании, лидерстве, развитии человеческого капитала и финансовом управлении вновь были подтверждены этой престижной оценкой. Авторитетное международное жюри высоко оценило наши устойчивые достижения в этих областях.

На протяжении 28 лет своей деятельности METAK выделяется как приверженностью бренду «Made in Azerbaijan», так и внедрением инновационной культуры управления. Сегодня, будучи четырёхкратным победителем программы «Best Managed Companies», реализуемой в 37 странах, мы достойно представляем нашу страну на международной арене.

Этот успех — не только заслуга команды METAK, но и показатель вклада в развитие всего бизнес-сектора Азербайджана. С каждым новым шагом вперёд мы будем с гордостью нести имя нашей страны.

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