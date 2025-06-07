Telegram больше не безопасен

ФСБ России получила доступ к сообщениям в мессенджере Telegram, которые россияне отправляют в украинские чат-боты, сообщает правозащитный проект «Первый отдел».

Как отмечается, данные россиян, которые отправили в боты «секретную информацию» или отчёт об отправке денег для украинской армии, оказались в ФСБ для заведения дела об «госизмене».

Перехват сообщений ведётся в рамках уголовного дела, открытого весной 2022 года. Это дело расследует первый отдел следственного управления ФСБ. К моменту задержания человека спецслужбы уже успевают прочитать его переписку.

«Есть дела, в которых не выявляется достоверных технических объяснений, соответствующих известным методам доступа — добровольной передаче данных силовикам, взлому, фишингу или внедрению вредоносного программного оборудования. Это может указывать либо на использование нераскрытого кибершпионского инструментария, либо на сотрудничество Telegram с российскими властями, очевидные признаки которого мы наблюдаем по ряду других направлений.

В условиях отсутствия должной прозрачности со стороны сервиса и учитывая проблемы по списку выше, «Первый отдел» рекомендует использовать для конфиденциального общения альтернативные решения — такие, как Signal, Session и SimpleX Chat», — заявил юрист «Первого отдела» Дмитрий Заир-Бек.

Другой юрист проекта, Евгений Смирнов, также выразил сомнения в надёжности Telegram.