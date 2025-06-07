Зеленский раскрыл роль водителей фур в операции «Паутина»

Российские водители фур не знали, что контейнеры, которые они перевозили, были оснащены беспилотниками, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News.

«Они ничего не знали, — сказал украинский лидер. — Они просто выполняли свою работу».

Зеленский добавил, что украинские спецслужбы «использовали только наше оружие» и не применяли технику западных союзников. «Я очень хотел использовать только то, что мы производим, и чтобы это разделение [было] очень четким», — подчеркнул президент Украины.

Массированная атака украинских дронов на российские военные аэродромы 1 июня стала, по оценкам экспертов, крупнейшим в истории ударом по стратегической авиации РФ. В ходе операции «Паутина», организованной Службой безопасности Украины, 117 дронов было выпущено по четырем авиабазам на территории России.

В результате, по данным СБУ, было поражено более 40 самолетов стратегической авиации.