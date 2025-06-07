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Россия вклинивается в Сумы: жителям рекомендуют уехать

ОБНОВЛЕНО 13:32
13:32 1485

Экс-спикер Генштаба ВСУ Александр Селезнев выступил с важным предупреждением для жителей города Сумы, находящегося на востоке Украины. Он настоятельно рекомендует населению задуматься об эвакуации в более безопасные регионы страны, учитывая стремительное ухудшение ситуации на Сумском направлении. По словам Селезнева, в последние семь дней российские оккупационные войска активно продвигаются вперед, пытаясь закрепиться в этом стратегически важном районе.

«Город Сумы в настоящее время подвергается постоянным и интенсивным обстрелам со стороны противника, что создает серьезную угрозу для жизни и здоровья мирных жителей. Обстрелы сопровождаются разрушениями жилых домов, объектов инфраструктуры и социальных учреждений. Кроме того, ухудшается доступ к базовым услугам и товарам первой необходимости, что значительно осложняет повседневную жизнь горожан», - сообщил Селезнев.

*** 12:09

Россияне захватили еще два населенных пункта в Сумской области, сообщают аналитики DeepState.

Силы РФ оккупировали Кондратовку и Алексеевку. Также имеют тактическое продвижение возле Беловодов, Локни и Садков.

Аналитики DeepState фиксируют продвижение россиян на севере Сумской области. Пограничники подтверждают активные штурмы в районе Басовки и Журавки. Ранее ВС РФ захватили Константиновку.

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