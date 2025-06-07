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Зеленский ответил на слова Трампа о «детях в парке»

12:29 1712

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в интервью ABC News заявление президента США Дональда Трампа, который сравнил российско-украинскую войну с детской дракой.

У Зеленского спросили, понимает ли, по его мнению, Трамп масштаб страданий в Украине, учитывая последние высказывания президента США. 5 июня Трамп заявил, что президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский «ненавидят» друг друга и сравнил их поведение с дракой двух детей в парке.

«Иногда вы видите, как два ребенка дерутся, как сумасшедшие. Они ненавидят друг друга и дерутся в парке, а вы пытаетесь их разнять. Они не хотят, чтобы их разняли, иногда для вас лучше дать им подраться еще какое-то время, а затем разнять их», — сказал тогда Трамп.

«Мы с Путиным — не дети на игровой площадке в парке. Он [Путин] — убийца, который пришел в этот парк, чтобы убить детей», — ответил президент Украины. По его словам, Трамп не может в полной мере почувствовать и понять боль украинцев.

«Дело не в президенте Трампе, а в любом человеке, который не находится здесь, в стране, [те, кто находятся] за тысячи миль отсюда, не могут полностью почувствовать и понять эту боль», — добавил Зеленский.

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