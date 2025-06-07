Азербайджан против Латвии: пятое свидание в Риге

Сегодня в 17:00 по бакинскому времени в Риге на стадионе «Сконто» начнется товарищеский матч между футбольными сборными Латвии и Азербайджана.

Судить встречу будет бригада арбитров с Мальты во главе с Трастином Фарруджей.

Сборные Азербайджана и Латвии ранее встречались пять раз. Все игры были товарищескими. Соперники выиграли по разу и трижды сыграли вничью. Единственную победу Азербайджан одержал в июне 2018 года под руководством Гурбана Гурбанова. Матч в Риге завершился со счетом 3:1 в пользу гостей. Латвийцы выиграли в марте 2022 года. Тогда команды играли на Мальте и встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу балтийской сборной.

Интересно, что четыре из пяти матчей прошли в Риге. В Баку команды ни разу не встречались.

Азербайджан занимает 119-е место в рейтинге ФИФА, Латвия - 138-е. Главным тренером латышей является итальянец Паоло Николато, ранее работавший с юношескими и молодежной сборной Италии. В сборной Латвии есть футболисты, выступающие в чемпионатах Шотландии, Швейцарии, Польши, Румынии, Норвегии, Кореи и даже Камбоджи.