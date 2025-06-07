USD 1.7000
EUR 1.9400
RUB 2.1438
Подписаться на уведомления
Утечка секретных данных ГРУ из Касперского… Лаборатория находилась и в Баку
Новость дня
Утечка секретных данных ГРУ из Касперского… Лаборатория находилась и в Баку

Азербайджан против Латвии: пятое свидание в Риге

Эльмир Алиев, Рига
12:43 833

Сегодня в 17:00 по бакинскому времени в Риге на стадионе «Сконто» начнется товарищеский матч между футбольными сборными Латвии и Азербайджана.

Судить встречу будет бригада арбитров с Мальты во главе с Трастином Фарруджей.

Сборные Азербайджана и Латвии ранее встречались пять раз. Все игры были товарищескими. Соперники выиграли по разу и трижды сыграли вничью. Единственную победу Азербайджан одержал в июне 2018 года под руководством Гурбана Гурбанова. Матч в Риге завершился со счетом 3:1 в пользу гостей. Латвийцы выиграли в марте 2022 года. Тогда команды играли на Мальте и встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу балтийской сборной.

Интересно, что четыре из пяти матчей прошли в Риге. В Баку команды ни разу не встречались.

Азербайджан занимает 119-е место в рейтинге ФИФА, Латвия - 138-е. Главным тренером латышей является итальянец Паоло Николато, ранее работавший с юношескими и молодежной сборной Италии. В сборной Латвии есть футболисты, выступающие в чемпионатах Шотландии, Швейцарии, Польши, Румынии, Норвегии, Кореи и даже Камбоджи.

Если сборная Азербайджана 10 июня проведет еще один товарищеский матч - против Венгрии, то Латвию в этот день ждет домашняя отборочная игра чемпионата мира-2026 с Албанией. Так что для латвийцев сегодняшняя встреча носит сугубо подготовительный характер. Хозяева наверняка приберегут силы для Албании.

В отличие от сборной Азербайджана Латвия уже играла на больших турнирах. В 2003 году латвийцы под руководством Александра Старкова сенсационно пробились на чемпионат Европы-2004, одолев в стыковых матчах Турцию. На постсоветском пространстве Латвия стала первой после России страной, которой удалось выйти в финальную стадию чемпионатов мира или Европы. С тех пор прошел 21 год, но такого успеха Латвия больше не добивалась.

Российские послы собрались в Баку
Российские послы собрались в Баку
10:40 3120
2.5 миллиона украинских дронов против одной России
2.5 миллиона украинских дронов против одной России Джейсон Смарт в интервью haqqin.az о новой парадигме войны; все еще актуально
02:59 6323
Россия вклинивается в Сумы: жителям рекомендуют уехать
Россия вклинивается в Сумы: жителям рекомендуют уехать ОБНОВЛЕНО 13:32
13:32 1491
Пашиняну нашли соперника
Пашиняну нашли соперника
13:21 759
Украина сбила российский самолет
Украина сбила российский самолет ВИДЕО
13:15 1249
Война - Израилю, дипломатия - шейхам
Война - Израилю, дипломатия - шейхам наша аналитика
04:06 3359
Стена позора между богатыми и бедными
Стена позора между богатыми и бедными нищета философии; все еще актуально
6 июня 2025, 23:05 7312
Как россияне отреагировали на «Паутину»
Как россияне отреагировали на «Паутину»
12:39 1639
Азербайджан против Латвии: пятое свидание в Риге
Азербайджан против Латвии: пятое свидание в Риге
12:43 834
Зеленский ответил на слова Трампа о «детях в парке»
Зеленский ответил на слова Трампа о «детях в парке»
12:29 1715
Сможет ли Россия восстановить поврежденные бомбардировщики?
Сможет ли Россия восстановить поврежденные бомбардировщики?
11:59 1977

ЭТО ВАЖНО

Российские послы собрались в Баку
Российские послы собрались в Баку
10:40 3120
2.5 миллиона украинских дронов против одной России
2.5 миллиона украинских дронов против одной России Джейсон Смарт в интервью haqqin.az о новой парадигме войны; все еще актуально
02:59 6323
Россия вклинивается в Сумы: жителям рекомендуют уехать
Россия вклинивается в Сумы: жителям рекомендуют уехать ОБНОВЛЕНО 13:32
13:32 1491
Пашиняну нашли соперника
Пашиняну нашли соперника
13:21 759
Украина сбила российский самолет
Украина сбила российский самолет ВИДЕО
13:15 1249
Война - Израилю, дипломатия - шейхам
Война - Израилю, дипломатия - шейхам наша аналитика
04:06 3359
Стена позора между богатыми и бедными
Стена позора между богатыми и бедными нищета философии; все еще актуально
6 июня 2025, 23:05 7312
Как россияне отреагировали на «Паутину»
Как россияне отреагировали на «Паутину»
12:39 1639
Азербайджан против Латвии: пятое свидание в Риге
Азербайджан против Латвии: пятое свидание в Риге
12:43 834
Зеленский ответил на слова Трампа о «детях в парке»
Зеленский ответил на слова Трампа о «детях в парке»
12:29 1715
Сможет ли Россия восстановить поврежденные бомбардировщики?
Сможет ли Россия восстановить поврежденные бомбардировщики?
11:59 1977
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться