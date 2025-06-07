Как россияне отреагировали на «Паутину»

Хотя российские власти назвали атаку украинских беспилотников на базы дальней авиации «терактом», российские интернет-пользователи видят это иначе, свидетельствует анализ соцсетей. Прежде всего их интересует, почему российские спецслужбы продолжают допускать такие грандиозные провалы. И хотя к компромиссам с Украиной после операции «Паутина» никто не призывает, за пределами Z-сообщества мало кто воспринимает войну с энтузиазмом.

Аналитическая компания FilterLabs из Массачусетса изучает изменения общественного мнения в России к происходящему в Украине с начала войны. Проведенный ею анализ сообщений в соцсетях показал, что, хотя удары украинских дронов по самолетам дальней авиации были одной из главных новостей для обсуждения во многих регионах, активнее всего оно велось там, где находятся атакованные авиабазы. Подобной разницы стоило ожидать, но сравнительно низкая активность обсуждений в Москве может свидетельствовать о попытке преуменьшить значение инцидента, отмечает FilterLabs.

В федеральных СМИ эта тема поначалу практически не звучала, в МИДе призвали не верить, что Украина уничтожила ядерные бомбардировщики России, Минобороны РФ назвало операцию «терактом», а Владимир Путин обвинил Украину в терроризме – но из-за произошедшего почти одновременно подрыва железнодорожных мостов в Брянской и Курской областях.

Хотя пользователи соцсетей охарактеризовали «Паутину» как «российский Перл-Харбор», успешную операцию Службы безопасности Украины они характеризуют скорее не как теракт, а как провал российских спецслужб. На этом сходятся все, и сторонники войны, и ее противники, отмечает FilterLabs. Первые призывали более агрессивно действовать против Украины, но в целом событие не остановило тенденцию снижения поддержки войны, наблюдавшуюся и до него.