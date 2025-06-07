USD 1.7000
EUR 1.9400
RUB 2.1438
Подписаться на уведомления
Утечка секретных данных ГРУ из Касперского… Лаборатория находилась и в Баку
Новость дня
Утечка секретных данных ГРУ из Касперского… Лаборатория находилась и в Баку

В Батуми аресты молдаван и турок

12:58 933

Семерых иностранцев задержали в Батуми по обвинению в наркоторговле. По данным МВД Грузии, задержаны трое граждан Молдовы и четверо граждан Турции. Им от 20 до 52 лет. В результате обысков у них изъяли метадон, мефедрон, марихуану и другие запрещенные вещества в особо крупном размере. Также они выращивали в теплице каннабис.

Еще полиция арестовала одного гражданина Грузии в регионе Самегрело – Земо Сванети. У него нашли метадон в разных видах и марихуану.

Всем задержанным грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.

Российские послы собрались в Баку
Российские послы собрались в Баку
10:40 3124
2.5 миллиона украинских дронов против одной России
2.5 миллиона украинских дронов против одной России Джейсон Смарт в интервью haqqin.az о новой парадигме войны; все еще актуально
02:59 6325
Россия вклинивается в Сумы: жителям рекомендуют уехать
Россия вклинивается в Сумы: жителям рекомендуют уехать ОБНОВЛЕНО 13:32
13:32 1495
Пашиняну нашли соперника
Пашиняну нашли соперника
13:21 766
Украина сбила российский самолет
Украина сбила российский самолет ВИДЕО
13:15 1257
Война - Израилю, дипломатия - шейхам
Война - Израилю, дипломатия - шейхам наша аналитика
04:06 3360
Стена позора между богатыми и бедными
Стена позора между богатыми и бедными нищета философии; все еще актуально
6 июня 2025, 23:05 7312
Как россияне отреагировали на «Паутину»
Как россияне отреагировали на «Паутину»
12:39 1642
Азербайджан против Латвии: пятое свидание в Риге
Азербайджан против Латвии: пятое свидание в Риге
12:43 834
Зеленский ответил на слова Трампа о «детях в парке»
Зеленский ответил на слова Трампа о «детях в парке»
12:29 1718
Сможет ли Россия восстановить поврежденные бомбардировщики?
Сможет ли Россия восстановить поврежденные бомбардировщики?
11:59 1981

ЭТО ВАЖНО

Российские послы собрались в Баку
Российские послы собрались в Баку
10:40 3124
2.5 миллиона украинских дронов против одной России
2.5 миллиона украинских дронов против одной России Джейсон Смарт в интервью haqqin.az о новой парадигме войны; все еще актуально
02:59 6325
Россия вклинивается в Сумы: жителям рекомендуют уехать
Россия вклинивается в Сумы: жителям рекомендуют уехать ОБНОВЛЕНО 13:32
13:32 1495
Пашиняну нашли соперника
Пашиняну нашли соперника
13:21 766
Украина сбила российский самолет
Украина сбила российский самолет ВИДЕО
13:15 1257
Война - Израилю, дипломатия - шейхам
Война - Израилю, дипломатия - шейхам наша аналитика
04:06 3360
Стена позора между богатыми и бедными
Стена позора между богатыми и бедными нищета философии; все еще актуально
6 июня 2025, 23:05 7312
Как россияне отреагировали на «Паутину»
Как россияне отреагировали на «Паутину»
12:39 1642
Азербайджан против Латвии: пятое свидание в Риге
Азербайджан против Латвии: пятое свидание в Риге
12:43 834
Зеленский ответил на слова Трампа о «детях в парке»
Зеленский ответил на слова Трампа о «детях в парке»
12:29 1718
Сможет ли Россия восстановить поврежденные бомбардировщики?
Сможет ли Россия восстановить поврежденные бомбардировщики?
11:59 1981
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться