В Батуми аресты молдаван и турок

Семерых иностранцев задержали в Батуми по обвинению в наркоторговле. По данным МВД Грузии, задержаны трое граждан Молдовы и четверо граждан Турции. Им от 20 до 52 лет. В результате обысков у них изъяли метадон, мефедрон, марихуану и другие запрещенные вещества в особо крупном размере. Также они выращивали в теплице каннабис.

Еще полиция арестовала одного гражданина Грузии в регионе Самегрело – Земо Сванети. У него нашли метадон в разных видах и марихуану.

Всем задержанным грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.