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Кыргызы избавились от Ленина

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Памятник Владимиру Ленину демонтировали в кыргызском городе Ош, сообщили журналистам местные жители. Город является вторым по величине после Бишкека - столицы Кыргызстана.

Монумент располагается в центре города. По данным открытых источников, высота памятника составляет около 25 метров - это один из самых высоких памятников Ленину в Центральной Азии и в мире в целом.

Памятник был возведен в 1985 году перед зданием городской администрации. Работы были проведены в ночное время 7 июня по решению мэрии.

В администрации города пока не ответили на вопрос, будет ли памятник перенесен или он окончательно демонтирован.

Монумент Владимиру Ленину располагается также в Бишкеке. Ранее памятник перенесли с центральной площади Ала-Тоо за здание Национального исторического музея.

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