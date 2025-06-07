Кыргызы избавились от Ленина

Памятник Владимиру Ленину демонтировали в кыргызском городе Ош, сообщили журналистам местные жители. Город является вторым по величине после Бишкека - столицы Кыргызстана.

Монумент располагается в центре города. По данным открытых источников, высота памятника составляет около 25 метров - это один из самых высоких памятников Ленину в Центральной Азии и в мире в целом.

Памятник был возведен в 1985 году перед зданием городской администрации. Работы были проведены в ночное время 7 июня по решению мэрии.

В администрации города пока не ответили на вопрос, будет ли памятник перенесен или он окончательно демонтирован.

Монумент Владимиру Ленину располагается также в Бишкеке. Ранее памятник перенесли с центральной площади Ала-Тоо за здание Национального исторического музея.