Украина сбила российский самолет

Воздушные силы Украины в ходе операции сегодня утром сбили на Курском направлении российский истребитель Су-35.
«Вместе к победе!», - говорится на официальной странице ВС Украины в Телеграме.
June 7, 2025
Воздушные силы Украины в ходе операции сегодня утром сбили на Курском направлении российский истребитель Су-35.
«Вместе к победе!», - говорится на официальной странице ВС Украины в Телеграме.
June 7, 2025
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