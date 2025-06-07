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Утечка секретных данных ГРУ из Касперского… Лаборатория находилась и в Баку
Новость дня
Утечка секретных данных ГРУ из Касперского… Лаборатория находилась и в Баку

Украина сбила российский самолет

ВИДЕО
13:15 1263

Воздушные силы Украины в ходе операции сегодня утром сбили на Курском направлении российский истребитель Су-35.

«Вместе к победе!», - говорится на официальной странице ВС Украины в Телеграме.

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