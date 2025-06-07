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Пашиняну нашли соперника

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Оппозиционная фракция «Честь имею» Национального собрания Армении выдвинула кандидатом на пост премьер-министра в рамках инициируемого процесса импичмента главу общины Масис Давида Амбарцумяна.

«Учитывая заявление Исполнительного органа Республиканской партии Армении, фракция «Честь имею» на заседании, состоявшемся 7 июня, единогласно приняла решение в соответствии с конституционным законом «Регламент Национального собрания» выступить с предложением о выражении недоверия премьер-министру, выдвинув в качестве кандидата Давида Амбарцумяна — главу общины Масис, члена Совета Республиканской партии Армении», — написал в соцсети глава фракции Айк Мамиджанян.

Накануне возглавляемая экс-президентом Армении Сержем Саргсяном бывшая правящая РПА предложила парламентской фракции «Честь имею» (де-факто своей фракции) начать процесс вынесения вотума недоверия премьеру страны Николу Пашиняну.

Отметим, что ранее сообщалось о том, что Республиканская партия Армении (РПА) в рамках процесса импичмента Никола Пашиняна выдвинет кандидатом на пост премьера зампреда партии Армена Ашотяна.

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