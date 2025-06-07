Маск дал задний ход

Предприниматель Илон Маск удалил в соцсети X пост, в котором заявил, что президент США Дональд Трамп упоминается в документах по делу Джеффри Эпштейна.

Публичный конфликт Маска и Трампа начался после ухода миллиардера с должности главы департамента эффективности правительства. 1 июня президент США объявил, что отзывает кандидатуру соратника Илона Маска и спонсора его проектов в SpaceX Джареда Айзекмана на пост главы NASA. Позднее миллиардер назвал «отвратительной мерзостью» проект бюджета США, самим Дональдом Трампом озаглавленный как «один большой прекрасный законопроект» (Big beautiful bill).

По словам Трампа, Маск возмутился из-за прекращения субсидирования автомобильной отрасли. Трамп пригрозил миллиардеру лишением госконтрактов и назвал его сумасшедшим. Маск заявил, что президент фигурирует в «файлах Эпштейна» и потому эти документы не были опубликованы. Он также призвал к импичменту Трампа, замене его на вице-президента Джей Ди Вэнса. Бизнесмен выразил уверенность, что пошлины Трампа приведут к рецессии в США до конца года.

В четверг Трамп выступил с инициативой о прекращении государственного финансирования и отзыве контрактов с компаниями Маска. Данная мера, по оценкам администрации, позволит федеральному бюджету сэкономить «миллиарды и миллиарды долларов».

Джеффри Эпштейна арестовали в 2008 году за сексуальные преступления против несовершеннолетних. После сделки с прокуратурой он провел 13 месяцев в тюрьме. В 2019 году ему вновь предъявили обвинения — уже в торговле людьми. В том же году его нашли мертвым в тюремной камере.

«Файлы Эпштейна» фигурируют в деле о клевете против его бывшей партнерши, которая сейчас отбывает 20 лет заключения.