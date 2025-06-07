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Трамп вновь угрожает России

14:19 2181

Президент США Дональд Трамп «в случае необходимости» готов ввести «сокрушительные» санкции против России. Об этом он сообщил журналистам на борту президентского самолета Air Force One, передает CNN. «Если я решу, что Россия не собирается заключать соглашение или останавливать кровопролитие, — я воспользуюсь этим инструментом. Если это понадобится, я его применю», — сказал Трамп.

Глава государства отметил, что, хотя сенаторы разработали и поддержали законопроект о жестких санкциях, последнее слово остается за ним. «Я не обсуждал это с ними напрямую. Законопроект существует, но решение принимаю я. Это мой выбор. Пока я не принял решение использовать его. Это очень сильный законопроект», — добавил Трамп.

В марте 2025 года Трамп заявил, что рассматривает введение масштабных санкций и тарифов против России, если не будет достигнуто соглашение о прекращении войны с Украиной. В публикации в своей социальной сети Truth Social он отметил, что Россия «абсолютно разносит Украину на поле боя», и призвал Москву и Киев немедленно начать переговоры. Он подчеркнул, что санкции могут затронуть банковский и энергетический сектора, но при этом выразил желание «избежать эскалации», чтобы не препятствовать «мирным переговорам».

В мае 2025 года, после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, Трамп сообщил, что не будет вводить новые санкции против России, так как считает это несвоевременным. Он подчеркнул, что у него есть «красная линия», после которой он может отказаться от посредничества в прекращении российско-украинской войны, если не будет достигнут прогресс. Трамп выразил уверенность, что переговоры приведут к «существенным изменениям», и призвал стороны к активным действиям для прекращения боевых действий.

В июне 2025 года глава Белого дома заявил, что у него есть «крайний срок» для введения санкций, но не уточнил конкретных дат, отметив, что этот срок «у него в голове». Он добавил, что санкции могут быть «очень жесткими» и затронуть обе стороны, если конфликт не удастся остановить.

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