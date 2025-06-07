Трамп вновь угрожает России

Президент США Дональд Трамп «в случае необходимости» готов ввести «сокрушительные» санкции против России. Об этом он сообщил журналистам на борту президентского самолета Air Force One, передает CNN. «Если я решу, что Россия не собирается заключать соглашение или останавливать кровопролитие, — я воспользуюсь этим инструментом. Если это понадобится, я его применю», — сказал Трамп.

Глава государства отметил, что, хотя сенаторы разработали и поддержали законопроект о жестких санкциях, последнее слово остается за ним. «Я не обсуждал это с ними напрямую. Законопроект существует, но решение принимаю я. Это мой выбор. Пока я не принял решение использовать его. Это очень сильный законопроект», — добавил Трамп.

В марте 2025 года Трамп заявил, что рассматривает введение масштабных санкций и тарифов против России, если не будет достигнуто соглашение о прекращении войны с Украиной. В публикации в своей социальной сети Truth Social он отметил, что Россия «абсолютно разносит Украину на поле боя», и призвал Москву и Киев немедленно начать переговоры. Он подчеркнул, что санкции могут затронуть банковский и энергетический сектора, но при этом выразил желание «избежать эскалации», чтобы не препятствовать «мирным переговорам».

В мае 2025 года, после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, Трамп сообщил, что не будет вводить новые санкции против России, так как считает это несвоевременным. Он подчеркнул, что у него есть «красная линия», после которой он может отказаться от посредничества в прекращении российско-украинской войны, если не будет достигнут прогресс. Трамп выразил уверенность, что переговоры приведут к «существенным изменениям», и призвал стороны к активным действиям для прекращения боевых действий.

В июне 2025 года глава Белого дома заявил, что у него есть «крайний срок» для введения санкций, но не уточнил конкретных дат, отметив, что этот срок «у него в голове». Он добавил, что санкции могут быть «очень жесткими» и затронуть обе стороны, если конфликт не удастся остановить.