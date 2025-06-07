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Гуманность по-российски

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Россия начала «гуманитарную акцию» по передаче Украине тел 6000 погибших военнослужащих и обмену пленными, включая раненых, тяжело больных и бойцов младше 25 лет, заявил глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский.

По его словам, первая партия — 1212 замороженных тел украинских военных — уже прибыла в зону обмена. Украина также получила список из 640 пленных для первого этапа обмена. Однако, как утверждает Мединский, украинская сторона в последний момент отменила и приём тел, и сам обмен, не прибыв на место.

Мединский добавил, что российская сторона «полностью готова к обмену и работает в присутствии международных СМИ».

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