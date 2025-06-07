Импичмент Трампу? Партия Маска? Что за ерунда?

Мировые СМИ накинулись на тему «эпического развода» между Дональдом Трампом и Илоном Маском, как голодный зверь на кусок мяса. А теперь, когда пыль немного осела, и после землетрясения показались остовы полуразрушенных конструкций, впору поговорить о некоторых политических последствиях этой громкой истории. Сразу после разрыва с Трампом Маск громко заявил об опросе, проведенном среди 200 миллионов пользователей его сети Х. Он их спросил, готовы ли они поддержать новую политическую партию. Предполагалось, что это будет партия самого Илона Маска. «О, и еще некоторая еда для участвующих в опросе, - написал Маск. - Трампу осталось править 3.5 года, а мне - 40 с хвостиком». Там же Маск отметил, что Трамп был крайне неблагодарным за всю помощь, которую ему оказал Маск во время выборов (речь идет приблизительно о 250 миллионах долларов). Миллиардер говорит, что, если бы не он, Трамп точно проиграл бы Камале Харрис. Так вот, 80.4 процента опрошенных с энтузиазмом отреагировали на создание новой партии. 19.6 проект не понравился. Однако Маск напрасно принял это за доверие избирателей лично ему и его проекту, в котором приняло бы участие 80 процентов граждан США. Очень многих американцев категорически не устраивает закостеневшая двухпартийная система, и они на каждых выборах ищут человека, который мог бы бросить ей вызов.

Но может ли им быть Илон Маск? Кто его поддержит? В минувшем апреле опрос University of California – Riverside показал, что у Маска и Трампа приблизительно равные рейтинги. У Маска 80 процентов поддержки у республиканцев. 7 у демократов и 36 у независимых избирателей. У Трампа 84 процента у республиканцев, 7 у демократов и 36 у независимых. Но при этом, когда людей спрашивают, кого они поддержат - Трампа или Маска, 28 процентов отдают свое предпочтение первому и лишь 8 второму. А 52 процента говорят, что не поддержат никого из них. Такая вот простая и убедительная арифметика. Трамп и Маск в течение первых месяцев после выборов смотрелись как сиамские близнецы. И ответственность у них за учиненный разгром в Вашингтоне общая. Сейчас Трамп с неподражаемым лицемерием говорит, что возглавляемое Маском Управление по госэффективности погорячилось, уволив так много федеральных работников (их приблизительное число составляет около 200 тысяч человек). Можно подумать, что Трамп не знал о размерах этой «чистки». Но теперь он спохватился и дает ход назад. Президент указал федеральным ведомствам вновь принимать на работу тех работников, которые были незаконно уволены или сами уволились под неприкрытым давлением. Налоговая служба, Госдепартамент, Управление жилищного строительства и урбанизации бросились выполнять указ президента. В Америке это называется chicken out. Это когда кто-то хитрит или отползает. То есть именно то, чем занимается Трамп.

Но если у него есть вариант исправить что-то порушенное, то у Маска таких шансов нет. Добрая половина нации считает его главным виновником массовых увольнений и ликвидации ряда федеральных ведомств. А поэтому никакая партия под его именем ему точно не светит. Точно так же по причине абсолютной непопулярности этого индивидуума лишены всяких оснований разговоры о том, что он может поменять политическую ориентацию и перейти к демократам. Те, конечно, были бы рады показать республиканцам козу. Но их партийная база не примет Маска ни при каких условиях - он дискредитирован своим безумным волюнтаризмом раз и навсегда. Даже если проживет еще 40 лет. Но при этом действия Маска раздергивают республиканскую рать. Происходит это в крайне неподходящей ситуации для президента, когда в Конгрессе обсуждается его «большой и красивый» бюджетный законопроект. К слову, уже несколько конгрессменов заявили, что сожалеют о поддержке этого билля. А в Сенате этот документ имеет очень слабые шансы на прохождение. Но у правящей партии есть и другая, еще более серьезная угроза. Сейчас наиболее информированные вашингтонские политологи и социологи уверяют, что в свете кризиса, переживаемого Республиканской партией (и не в последнюю очередь из-за атаки Маска на Трампа), эти ребята почти наверняка потеряют большинство в Палате представителей (хотя Сенат не претерпит изменений) на промежуточных выборах 2026 года.

И по этой причине в минувшие сутки тысячи обладателей красных бейсболок с надписью MAGA носились по стране как угорелые, призывая Трампа и Маска срочно помириться. Предполагалось, что мировая могла быть подписана в пятницу. Но этого не произошло. Ни тот, ни другой не соизволили это сделать. Трамп заявил, что «у этого парня что-то не в порядке с головой, какая-то дисфункция», и уехал играть в Нью-Джерси в гольф. Между тем Маск, считает Politico, «вступил на тропу войны». «Время бросить бомбу», - написал он в сети Х и призвал к импичменту президента. Его главный аргумент -«безумные пошлины» Трампа приведут во второй половине года к рецессии в США, а его «большой красивый билль» - «отвратительная мерзость», которая вызовет значительный рост дефицита бюджета. Маск хочет сместить Трампа и заменить его вице-президентом Джей Ди Вэнсом. И он находит людей, которые его в этом поддерживают. Издание Конгресса The Hill, а за ним и другие СМИ пишут сегодня о реакции малоизвестного ультраправого блогера Майлза Чонга, сторонника Маска. «Президент против Илона Маска. Кто победит? – пишет он. - Я бы сделал ставку на деньги. Трампа следует подвергнуть импичменту и Вэнс должен заменить его». «Да!» - ответил на это послание Маск.