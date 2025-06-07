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Алиев и Шариф вспомнили про Лачин

14:59 646

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, сообщает официальный сайт главы государства.

Алиев и Шариф с удовлетворением вспомнили двусторонние и трехсторонние встречи в формате Азербайджан-Турция-Пакистан, состоявшиеся недавно в Лачине, отметив, что эти обсуждения способствуют дальнейшему укреплению связей между странами.

Стороны также обменялись мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества между Баку и Исламабадом в сферах экономики, торговли, энергетики, промышленности, военного дела, науки, образования, туризма и других областях.

Была отмечена важность предстоящего летом этого года саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ханкенди, Азербайджан, и выражена уверенность, что это мероприятие внесет вклад в развитие отношений между государствами-членами.

В ходе беседы также обсуждались другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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