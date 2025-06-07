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Израиль вернул из Газы тело гражданина Тайланда

15:04 247

В ходе совместной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа в районе Рафиаха удалось извлечь и вернуть в Израиль тело убитого в секторе Газа гражданина Таиланда Наттапонга Пинты.

Об этом рассказала в субботу, 7 июня, пресс-служба ЦАХАЛ. Наттапонг Пинта был похищен из кибуца Нир-Оз террористами из группировки «Катаиб аль-Моджахеддин». В момент похищения 35-летний мужчина был жив. Террористы убили его уже в плену.

ЦАХАЛ и ШАБАК выражают соболезнования семье убитого. Группировка «Моджахеды» — та самая группировка, которая похитила и удерживала тела Шири, Ариэля и Кфира Бибаса, а также тела Гада Хагая и Джуди Вайнштейн, которые были возвращены ранее на этой неделе. Эта же группировка убила и удерживает тело еще одного иностранного гражданина. ЦАХАЛ и ШАБАК продолжат прикладывать все усилия по возвращению заложников.

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