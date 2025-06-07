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Азербайджан против Латвии: за кого будет болеть азербайджанский депутат латвийского парламента?

Эльмир Алиев, Рига
15:22 457

На сегодняшнем товарищеском матче между футбольными сборными Латвии и Азербайджана будет присутствовать и депутат латвийского Сейма Амиль Салимов - первый и единственный азербайджанец в парламенте Латвии.

«Для меня, как для азербайджанского депутата латвийского Сейма очень важны отношения между нашими странами, - делится Салимов своими ожиданиями от предстоящей игры в беседе с корреспондентом haqqin.az. - Спорт укрепляет эти отношения. И тем чаще мы будем встречаться друг с другом на футбольных полях и спортивных площадках, тем больше будет предпосылок для улучшения связей между Азербайджаном и Латвией.

Что касается футбольных противостояний, то, если мне не изменяет память, в 2018 году команды играли в Риге. Тогда сборная Азербайджана показала очень хороший футбол и выиграла со счетом 3:1. Та игра мне очень понравилась. Надеюсь, что и в этот раз Азербайджан добьется успеха в Латвии. Сборную с трибун будут поддерживать живущие тут азербайджанцы и представители азербайджанской диаспоры. В прошлом году я организовал автобус для наших болельщиков, и мы поехали в Эстонию, чтобы поболеть за сборную Азербайджана. К сожалению, азербайджанские футболисты проиграли в Таллинне. Хотелось бы, чтобы нынешний визит к берегам Балтики оказался для национальной команды более успешным».

- Из ваших слов можно сделать вывод, что Вы будете болеть в предстоящем матче за Азербайджан? - спрашиваю у депутата.

«Победа любой из команд - это моя победа. Мои родители - азербайджанцы, но я родился в Латвии и представляю интересы латвийского народа в парламенте. Так что буду рад любому результату», - ответил Амиль Салимов.

Напомним, 39-летний Салимов представляет в Сейме Латвии партию «Стабильность!». Он получил мандат депутата в начале 2024 года. Следующие выборы состоятся в 2026 году.

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