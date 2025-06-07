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Израиль продолжит закупать азербайджанскую нефть

Отдел экономики
15:18 321

Израиль продолжит закупки азербайджанской нефти — хотя это не отражено в официальной статистике. Об этом сообщает газета Haaretz со ссылкой на источник в израильском правительстве.

Азербайджан продолжает поставки нефти в Израиль, но предпочитает не выносить это на публику

Напомним, что на днях Государственный таможенный комитет Азербайджана обнародовал отчет о внешнеторговых операциях за первый квартал 2025 года. В этом документе Израиль не упоминается в числе стран, закупающих нефть у Азербайджана.

Между тем известно, что Израиль является одним из основных покупателей азербайджанской нефти. Традиционно около 40 процентов нефтяных потребностей страны обеспечивалось за счет поставок из Азербайджана. В этом контексте отчет Государственного таможенного комитета вызвал вопросы: прекратил ли Баку продажу нефти Тель-Авиву на фоне продолжающейся войны в Газе и протестов со стороны Турции? Источники в израильском правительстве утверждают, что закупки продолжаются.

«Азербайджан пообещал Израилю, что продолжит поставки нефти, несмотря на то, что больше не указывает официально факт экспорта нефти в Израиль», — заявил израильский чиновник.

Ряд происламских турецких СМИ периодически обвиняют Азербайджан в поставках нефти Израилю

Ранее источники в израильском правительстве уже сообщали, что Израиль в своей таможенной статистике не раскрывает названия мусульманских стран, у которых закупает нефть. Однако во многих случаях сами эти страны публикуют подобные данные, что приводит к возникновению скандалов.

Отметим, что после начала войны между Израилем и ХАМАС в Газе в Турции некоторые группы провели акции протеста у местного офиса SOCAR с требованием прекратить продажу нефти Израилю. Кроме того, ряд турецких СМИ, связанных с исламистскими кругами, периодически обвиняют Азербайджан в поставках нефти Израилю.

На днях помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев заявил, что партнерские отношения между Азербайджаном и Израилем существуют уже много лет, и это не является секретом. Он также отметил, что критика в ряде турецких СМИ в адрес отношений между Азербайджаном и Израилем, в том числе по вопросу нефтяных поставок, вызывает в Баку недоумение.

По словам Гаджиева, продажа азербайджанской нефти осуществляется через терминал в Джейхане, и после загрузки на танкеры конечный пункт назначения определяется самими компаниями-покупателями.

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