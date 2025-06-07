Израиль продолжит закупать азербайджанскую нефть

Израиль продолжит закупки азербайджанской нефти — хотя это не отражено в официальной статистике. Об этом сообщает газета Haaretz со ссылкой на источник в израильском правительстве.

Напомним, что на днях Государственный таможенный комитет Азербайджана обнародовал отчет о внешнеторговых операциях за первый квартал 2025 года. В этом документе Израиль не упоминается в числе стран, закупающих нефть у Азербайджана.

Между тем известно, что Израиль является одним из основных покупателей азербайджанской нефти. Традиционно около 40 процентов нефтяных потребностей страны обеспечивалось за счет поставок из Азербайджана. В этом контексте отчет Государственного таможенного комитета вызвал вопросы: прекратил ли Баку продажу нефти Тель-Авиву на фоне продолжающейся войны в Газе и протестов со стороны Турции? Источники в израильском правительстве утверждают, что закупки продолжаются.

«Азербайджан пообещал Израилю, что продолжит поставки нефти, несмотря на то, что больше не указывает официально факт экспорта нефти в Израиль», — заявил израильский чиновник.