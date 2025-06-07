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В Черногории ранили ножом двух граждан Азербайджана: полиция разыскивает преступников

Отдел информации
15:56 2213

В черногорском городе Улцинь накануне вечером были ранены ножом двое граждан Азербайджана. Как сообщили в местном управлении полиции, 34-летний А.М. и 39-летний Дж.А. подверглись нападению с применением холодного оружия в одном из домов, расположенных на территории городского муниципалитета.

Сотрудники полиции немедленно отреагировали на поступившее сообщение, прибыли на место происшествия и приняли необходимые оперативные меры.

«Установлено, что двое граждан Азербайджана — А.М. (34 года) и Дж.А. (39 лет) — получили ножевые ранения в результате нападения со стороны пока неустановленных лиц. После совершения преступления нападавшие скрылись с места происшествия. Пострадавшие были доставлены в больницу города Бар для оказания медицинской помощи», — говорится в заявлении полиции.

О происшествии был проинформирован государственный прокурор Высшей государственной прокуратуры в Подгорице.

«Сотрудники регионального центра безопасности «Юг» и управления безопасности города Улцинь принимают неотложные меры для выяснения всех обстоятельств случившегося, а также для установления, местонахождения и задержания лиц, совершивших данное уголовное преступление. Полиция будет поэтапно информировать общественность о результатах проводимых действий», — добавили в ведомстве.

Пострадавшие были доставлены в местную больницу скорой помощи. Информация об их состоянии, а также о цели их пребывания в Черногории на данный момент не разглашается.

Отметим, что Черногория входит в список балканских стран, в которых, по имеющейся информации, действуют транснациональные преступные группировки, в том числе из Азербайджана.

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