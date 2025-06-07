Жуткое ДТП в Баку: есть жертвы

Вблизи озера Беюкшор в Баку грузовик Mercedes столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen, двигавшимся во встречном направлении.
В результате погибли 3 человека, 1 человек пострадал.
June 7, 2025
Вблизи озера Беюкшор в Баку грузовик Mercedes столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen, двигавшимся во встречном направлении.
В результате погибли 3 человека, 1 человек пострадал.
June 7, 2025
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