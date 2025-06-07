Украинцы показали новые кадры «Паутины»

Беспилотник преодолевает значительное расстояние и беспрепятственно залетает на территорию аэропорта «Белая», с которого уже поднимается дым от ранее пораженных самолетов.

СБУ опубликовала новые кадры операции «Паутина». На кадрах показан путь FPV-дрона от вылета с крыши модульного дома до поражения самолета.

Массированная атака украинских дронов на российские военные аэродромы 1 июня стала, по оценкам экспертов, крупнейшим в истории ударом по стратегической авиации РФ. В ходе операции «Паутина», организованной Службой безопасности Украины, 117 дронов было выпущено по четырем авиабазам на территории России.

В результате, по данным СБУ, было поражено более 40 самолетов стратегической авиации.