USD 1.7000
EUR 1.9400
RUB 2.1438
Подписаться на уведомления
Утечка секретных данных ГРУ из Касперского… Лаборатория находилась и в Баку
Новость дня
Утечка секретных данных ГРУ из Касперского… Лаборатория находилась и в Баку

Украинцы показали новые кадры «Паутины»

ВИДЕО
17:18 562

СБУ опубликовала новые кадры операции «Паутина». На кадрах показан путь FPV-дрона от вылета с крыши модульного дома до поражения самолета.

Беспилотник преодолевает значительное расстояние и беспрепятственно залетает на территорию аэропорта «Белая», с которого уже поднимается дым от ранее пораженных самолетов.

Массированная атака украинских дронов на российские военные аэродромы 1 июня стала, по оценкам экспертов, крупнейшим в истории ударом по стратегической авиации РФ. В ходе операции «Паутина», организованной Службой безопасности Украины, 117 дронов было выпущено по четырем авиабазам на территории России.

В результате, по данным СБУ, было поражено более 40 самолетов стратегической авиации.

ФСБ считает Китай врагом
ФСБ считает Китай врагом The New York Times
17:34 174
Украинцы показали новые кадры «Паутины»
Украинцы показали новые кадры «Паутины» ВИДЕО
17:18 563
Украинский F-16 сбил российский Су-35
Украинский F-16 сбил российский Су-35 обновлено 16:49; видео
16:49 5447
Азербайджан против Латвии: пятое свидание в Риге
Азербайджан против Латвии: пятое свидание в Риге Матч начался; фото, обновлено 17:00
17:00 2339
Жуткое ДТП в Баку: есть жертвы
Жуткое ДТП в Баку: есть жертвы ВИДЕО
16:02 2425
Импичмент Трампу? Партия Маска? Что за ерунда?
Импичмент Трампу? Партия Маска? Что за ерунда? наша корреспонденция
14:52 2234
Война - Израилю, дипломатия - шейхам
Война - Израилю, дипломатия - шейхам наша аналитика; все еще актуально
04:06 3771
Израиль продолжит закупать азербайджанскую нефть
Израиль продолжит закупать азербайджанскую нефть
15:18 1026
Азербайджан против Латвии: за кого будет болеть азербайджанский депутат латвийского парламента?
Азербайджан против Латвии: за кого будет болеть азербайджанский депутат латвийского парламента?
15:22 1262
Алиев и Шариф вспомнили про Лачин
Алиев и Шариф вспомнили про Лачин
14:59 1376
Казахстан бьет тревогу: Каспий в опасности! России по фигу
Казахстан бьет тревогу: Каспий в опасности! России по фигу главная тема
03:49 8638

ЭТО ВАЖНО

ФСБ считает Китай врагом
ФСБ считает Китай врагом The New York Times
17:34 174
Украинцы показали новые кадры «Паутины»
Украинцы показали новые кадры «Паутины» ВИДЕО
17:18 563
Украинский F-16 сбил российский Су-35
Украинский F-16 сбил российский Су-35 обновлено 16:49; видео
16:49 5447
Азербайджан против Латвии: пятое свидание в Риге
Азербайджан против Латвии: пятое свидание в Риге Матч начался; фото, обновлено 17:00
17:00 2339
Жуткое ДТП в Баку: есть жертвы
Жуткое ДТП в Баку: есть жертвы ВИДЕО
16:02 2425
Импичмент Трампу? Партия Маска? Что за ерунда?
Импичмент Трампу? Партия Маска? Что за ерунда? наша корреспонденция
14:52 2234
Война - Израилю, дипломатия - шейхам
Война - Израилю, дипломатия - шейхам наша аналитика; все еще актуально
04:06 3771
Израиль продолжит закупать азербайджанскую нефть
Израиль продолжит закупать азербайджанскую нефть
15:18 1026
Азербайджан против Латвии: за кого будет болеть азербайджанский депутат латвийского парламента?
Азербайджан против Латвии: за кого будет болеть азербайджанский депутат латвийского парламента?
15:22 1262
Алиев и Шариф вспомнили про Лачин
Алиев и Шариф вспомнили про Лачин
14:59 1376
Казахстан бьет тревогу: Каспий в опасности! России по фигу
Казахстан бьет тревогу: Каспий в опасности! России по фигу главная тема
03:49 8638
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться