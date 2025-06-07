Россия отказалась от турецких помидоров

Россия не пустила партию томатов весом 20,4 тонны, доставленную из Турции через морской порт Туапсе, сообщает Россельхознадзор.
По данным ведомства, 4 июня в ходе фитосанитарного контроля специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили в партии томатов карантинного вредителя - южноамериканскую томатную моль (Tuta absoluta).
«Наличие живых особей подтвердил филиал Всероссийского центра карантина растений в Новороссийске. Поскольку вредитель представляет угрозу для сельского хозяйства России, ввоз продукции в страну был запрещен. Принято решение о ее уничтожении с целью предотвращения распространения моли на территории РФ», - говорится в сообщении.