ФСБ считает Китай врагом

Несмотря на то, что Кремль публично говорит о дружбе и развитии отношений с Китаем, в секретном разведывательном подразделении ФСБ называют китайцев «врагами», пишет The New York Times.

Это подразделение, ранее не упоминавшееся публично, предупреждает, что Китай представляет серьёзную угрозу безопасности России. Его сотрудники заявляют, что Пекин всё активнее пытается завербовать российских шпионов и получить доступ к чувствительным военным технологиям, порой заманивая разочарованных российских учёных, пишет The New York Times.

Разведчики утверждают, что Китай шпионит за действиями российской армии в Украине, чтобы изучить западное оружие и тактику. Они опасаются, что китайские академики готовят почву для выдвижения территориальных претензий к России. Также они сообщают, что китайские разведчики занимаются шпионажем в Арктике под прикрытием горнодобывающих компаний и университетских научных центров.

Все эти угрозы описаны во внутреннем восьмистраничном документе планирования ФСБ. В документе изложены приоритеты по борьбе с китайским шпионажем. Он не датирован, что может указывать на то, что это черновик, но по контексту можно предположить, что он был составлен в конце 2023 года или начале 2024 года.

Сообщается, что этот документ предоставляет самое подробное на сегодняшний день представление о взглядах российской контрразведки на Китай. Россия выдержала годы западных финансовых санкций после вторжения, в значительной степени благодаря Китаю.

Ведь Китай — крупнейший покупатель российской нефти и поставщик жизненно важных компьютерных чипов, программного обеспечения и военных компонентов. Лидер Китая Си Цзиньпин и Путин настойчиво продвигают партнёрство «без границ», но секретный меморандум ФСБ показывает, что границы всё же существуют.

«Есть политическое руководство, и они всеми силами за сближение с Китаем. А есть разведка и службы безопасности, и они крайне подозрительны», — говорит эксперт по российским спецслужбам, живущий в эмиграции в Великобритании Андрей Солдатов.

При этом, Путин, по всей видимости, прекрасно осознаёт риски сближения с Китаем и всё равно продолжает курс на сближение, что может указывать на то, что у США мало шансов изменить этот выбор. «Путин считает, что может глубже погрузиться в объятия Китая — и это рискованно, но оправдано. Мы также видим, что внутри системы есть люди, скептически настроенные к такому курсу», — считает директор Евразийского центра Карнеги Александр Габуев.

Путин годами добивался расположения Си Цзиньпина, встречался с ним более 40 раз и после вторжения в Украину значительно углубил партнёрство с Китаем. У стран естественная экономическая синергия: Россия — один из крупнейших в мире производителей энергии, а Китай — её крупнейший потребитель. Это создаёт для российских контрразведчиков деликатную задачу. В документе говорится, что они должны сдерживать угрозу со стороны китайской разведки, не допуская «негативных последствий для двусторонних отношений».