Пакистан закупает у Китая истребители пятого поколения J-35 и передает Азербайджану вторую партию истребителей JF-17

После эскалации вооруженного конфликта между Индией и Пакистаном в начале мая обе страны перешли к очередному витку гонки вооружений. Пакистан, традиционно ориентирующийся на военно-техническое сотрудничество с Китаем, продемонстрировал оперативный переход к стратегии наращивания высокотехнологичных наступательных и оборонительных возможностей.

В ходе недавнего противостояния ВВС Пакистана сумели добиться локального превосходства над индийскими военно-воздушными силами, в том числе за счет использования истребителей J-10C китайского производства, вооруженных ракетами большой дальности PL-15 класса «воздух-воздух». Именно этот инцидент продемонстрировал боевую эффективность китайской военной авиации, мотивировав Пакистан к углублению военно-промышленного партнерства с Пекином.

Источники в оборонных кругах сообщают о принятии принципиального решения Исламабада приобрести у КНР истребители пятого поколения J-35. Официальное заявление о намерении закупить до 40 малозаметных многоцелевых истребителей нового поколения, а также самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) KJ-500 и зенитно-ракетные комплексы HQ-19 было опубликовано в минувшую пятницу правительством Пакистана в социальной сети X (ранее Twitter).

Реализация этой сделки станет ключевым этапом в модернизации военно-воздушного компонента Вооруженных сил Пакистана. Истребитель J-35, разработанный корпорацией Shenyang Aircraft Corporation, представляет собой перспективную стелс-платформу с элементами малозаметности в радиолокационном диапазоне, интегрированной системой РЭБ и авионикой нового поколения.

Впервые представленный широкой публике на авиасалоне в Чжухае в 2024 году, J-35 позиционируется как экспортный аналог американского F-35A с акцентом на снижение радиолокационной заметности, улучшенную сверхманевренность и мультиспектральную информационную осведомленность экипажа.