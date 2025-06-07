Пакистан закупает у Китая истребители пятого поколения J-35 и передает Азербайджану вторую партию истребителей JF-17

После эскалации вооруженного конфликта между Индией и Пакистаном в начале мая обе страны перешли к очередному витку гонки вооружений. Пакистан, традиционно ориентирующийся на военно-техническое сотрудничество с Китаем, продемонстрировал оперативный переход к стратегии наращивания высокотехнологичных наступательных и оборонительных возможностей.
В ходе недавнего противостояния ВВС Пакистана сумели добиться локального превосходства над индийскими военно-воздушными силами, в том числе за счет использования истребителей J-10C китайского производства, вооруженных ракетами большой дальности PL-15 класса «воздух-воздух». Именно этот инцидент продемонстрировал боевую эффективность китайской военной авиации, мотивировав Пакистан к углублению военно-промышленного партнерства с Пекином.
Источники в оборонных кругах сообщают о принятии принципиального решения Исламабада приобрести у КНР истребители пятого поколения J-35. Официальное заявление о намерении закупить до 40 малозаметных многоцелевых истребителей нового поколения, а также самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) KJ-500 и зенитно-ракетные комплексы HQ-19 было опубликовано в минувшую пятницу правительством Пакистана в социальной сети X (ранее Twitter).
Реализация этой сделки станет ключевым этапом в модернизации военно-воздушного компонента Вооруженных сил Пакистана. Истребитель J-35, разработанный корпорацией Shenyang Aircraft Corporation, представляет собой перспективную стелс-платформу с элементами малозаметности в радиолокационном диапазоне, интегрированной системой РЭБ и авионикой нового поколения.
Впервые представленный широкой публике на авиасалоне в Чжухае в 2024 году, J-35 позиционируется как экспортный аналог американского F-35A с акцентом на снижение радиолокационной заметности, улучшенную сверхманевренность и мультиспектральную информационную осведомленность экипажа.
Сообщается, что пакистанские летчики уже проходят переобучение и летную подготовку на базах ВВС Китая, что указывает на фактическую стадию начального развертывания платформы в составе армии Пакистана. Аналитики предполагают, что J-35 будет интегрирован с новейшими ракетами PL-17 класса «воздух-воздух» радиусом до 400 километров, способными поражать цели за пределами визуальной видимости и выходить за рамки действия стандартных систем ПВО противника.
По неофициальным данным, предполагается закупить от 30 до 40 истребителей J-35, что потенциально делает Пакистан первым зарубежным оператором этого типа и подтверждает высокий уровень стратегического взаимодействия Исламабада и Пекина в военно-оборонной сфере.
Пакет вооружений, предлагаемый Китаем, включает не только истребители пятого поколения, но и элементы системы управления воздушной обстановкой — самолеты KJ-500, обеспечивающие ситуационную осведомленность, раннее обнаружение угроз и оперативное управление воздушными силами в театре военных действий.
В дополнение к ним планируется поставка ЗРК HQ-19 — современных систем ПРО, способных перехватывать баллистические ракеты средней дальности и объекты на высотах до 300 километров, обеспечивая Пакистану эшелонированную систему противоракетной обороны.
Совокупность указанных платформ позволяет Исламабаду сформировать элементы многоуровневой архитектуры противовоздушной и противоракетной обороны, а также повысить стратегическую глубину контроля воздушного пространства на всей протяженности границ.
На фоне углубляющегося военного партнерства с Китаем Пакистан активизирует также военно-техническое взаимодействие с Азербайджаном — своим стратегическим союзником на Южном Кавказе.
Как уже сообщал haqqin.az со ссылкой на источники в регионе, Исламабад готовит к передаче Азербайджану очередную партию истребителей JF-17 Thunder Block III. Эти сообщения появились накануне визита в Баку премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. Согласно информации, Азербайджан планирует довести общее количество JF-17 в составе ВВС Азербайджана до 40 единиц. Первые 16 машин уже заказаны и ожидаются к поставке до конца текущего года.
JF-17 Block III — это многоцелевой истребитель поколения 4+, разработанный совместно Пакистаном и Китаем. Машина оснащена активной фазированной антенной решеткой (АФАР), новым комплексом РЭБ, интегрированной системой целеуказания и способна применять широкий спектр управляемых боеприпасов, включая ракеты дальнего радиуса действия.
По последним данным из Исламабада, достигнута договоренность о поставке второй партии JF-17 на сумму около 2 миллиардов долларов. Ранее фигурировала цифра контракта в 4,2 миллиарда долларов, включающая, предположительно, боекомплекты, техническое обслуживание, обучение личного состава и создание инфраструктуры.
Напомним, что стоимость одного истребителя JF-17 оценивается в 35–40 миллионов долларов.
Новая поставка существенно усилит ударные и истребительные возможности ВВС Азербайджана, предоставив Баку платформу, адаптированную под современные конфликты с элементами сетецентрической войны.
Изначально Азербайджан планировал провести полную замену на современные пакистанско-китайские платформы парк советских истребителей МиГ-29 и штурмовиков Су-25. Однако впоследствии было принято решение о частичной модернизации существующего авиапарка.
Совместно с Турцией реализуется программа глубокой модернизации истребителей Су-25, получивших обозначение «Лачин». Эти самолеты интегрированы с высокоточными крылатыми ракетами SOM производства компании Roketsan, что расширяет их ударный потенциал на глубину до 250 километров.
Таким образом, Исламабад и Баку демонстрируют в условиях нарастающей геополитической турбулентности системный подход к повышению оборонного потенциала, делая ставку на гибридное применение как новых, так и модернизированных платформ, отвечающих требованиям асимметричных и высокоинтенсивных конфликтов.