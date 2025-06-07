ВСУ ударили по заводу в России: начался сильный пожар

В субботу, 7 июня, Вооруженные силы Украины нанесли удар по битумному заводу в Нижегородской области России.
ВСУ нанесли удар по битумному заводу в Нижегородской области России pic.twitter.com/ut8v10m77P— seymur bakshev (@seymur_bakshev) June 7, 2025
«Пожар тушат в промзоне города Кстово Нижегородской области, горят емкости с битумом, произошел розлив битума на 100 квадратах», - говорится в сообщении МЧС региона.
Предварительно, после удара беспилотника на территории предприятия загорелась емкость с горючим. Над городом поднялся черный дым.
По данным российских СМИ, огнем была охвачена площадь около 100 квадратных метров, сохраняется угроза распространения пламени на соседние резервуары.