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ВСУ ударили по заводу в России: начался сильный пожар

видео
18:17 2027

В субботу, 7 июня, Вооруженные силы Украины нанесли удар по битумному заводу в Нижегородской области России.

«Пожар тушат в промзоне города Кстово Нижегородской области, горят емкости с битумом, произошел розлив битума на 100 квадратах», - говорится в сообщении МЧС региона.

Предварительно, после удара беспилотника на территории предприятия загорелась емкость с горючим. Над городом поднялся черный дым.

По данным российских СМИ, огнем была охвачена площадь около 100 квадратных метров, сохраняется угроза распространения пламени на соседние резервуары.

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