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ХАМАС пригрозил убить заложника

18:37 400

Палестинское движение ХАМАС пригрозило убить одного из израильских заложников, к месту содержания которого в секторе Газа подошли военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Соответствующее заявление опубликовал в своем Telegram-канале представитель военного крыла движения - группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама» - Абу Убайда.

«Израильские военные окружили место содержания заложника Матана Цангаукера, и мы подтверждаем, что им не удастся освободить его живым. Вся ответственность за его смерть будет лежать на израильской армии», - написал он. Данных о том, где именно содержится пленник, не приводится.

ЦАХАЛ 7 июня обнаружил в секторе Газа останки погибшего заложника, похищенного палестинскими радикалами во время атаки на Израиль 7 октября 2023 года и имевшего подданство Таиланда. 5 июня израильским военным удалось обнаружить и вывезти из анклава останки еще двух пленников.

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